　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

每天喊「寶貝」的女友竟是黑道大哥！夫妻恩愛照曝　工程師哭了

明仁會組長串通擔任酒店幹部的妻子，以酒客名單做愛情詐騙，假冒坐檯妹子加LINE親近，還會群發感冒發燒照賣慘。（圖／民眾提供）

▲明仁會組長串通擔任酒店幹部的妻子，以酒客名單做愛情詐騙，假冒坐檯妹子加LINE親近，還會群發感冒發燒照賣慘。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

近年來詐騙猖獗，根據統計，交友詐騙受害人男女比例約為3比7，其中宅男和資深姐姐們成為詐團鎖定目標。資深員警指出，愛情詐騙雖是老梗但永遠有人受騙上當，尤其步入中年、事業有成、經濟實力強的姊姊阿姨們，由於事業占據了生活大半，單身、缺伴侶的她們往往因為溫暖的關懷淪陷，進而交付錢財，但當發現被詐騙時，卻礙於身分或名氣只能啞巴吃黃蓮不敢報案，也讓詐團食髓知味，將她們視為詐騙主要目標。

根據刑事局統計，今年1到10月，全般詐欺案有3萬4千餘件，財損共計70多億元，其中假交友詐騙案總計1132件、財損2億1千多萬；去年全般詐欺案總計2萬9千餘件，財損共計73億餘元，其中交友詐騙1442件、財損2億7千多萬元；而疫情期間2011年，全般詐欺案2萬4千餘件，財損56億餘萬元，而交友詐騙案件1174件，財損金額更高達4億1千多萬元。

小赤和妻子共組愛情詐騙團，2人結婚3年常在IG上曬恩愛。（圖／民眾提供）

▲小赤和妻子共組愛情詐騙團，2人結婚3年常在IG上曬恩愛。（圖／CTWANT提供）

資深員警表示，愛情詐騙近年來在全球流行，其中受害人男女占比約為3比7，女性受害人為多數，且以中年、事業成功的「阿姨」為主。曾經手多起愛情詐騙的員警分析指出，女強人賺錢能力一流、物質生活有一定水準，但「偶爾仍會空虛寂寞覺得冷」，還是需要有人呵護關心，往往會因為幾句溫言暖語被攻陷心房，願意掏心掏錢，被詐團視為容易得手對象。

員警指出，FB、IG盛行後，詐團會先鎖定看起來多金的阿姨當目標，觀察其帳號動態和照片，確認喜好、是否單身等等，再從FB、IG上選擇帥氣中年型男或是陽光肌肉小奶狗，以各種話術接近對方，營造愛情幻象以愛詐財。

外型溫文儒雅的立委江啟臣遭詐團相中盜圖騙愛，直到女子向服務處確認，案情才曝光。（圖／報系資料照）

▲外型溫文儒雅的立委江啟臣遭詐團相中盜圖騙愛，直到女子向服務處確認，案情才曝光。（資料照／CTWANT提供）

今年8月，長相斯文帥氣的立委江啟臣就因此遭詐騙集團盜圖，其服務處接獲女子陳情，表示在臉書社群遭不明人士加為好友，而對方大頭照貌似江啟臣也自稱是江本人，還表示自己人在烏克蘭前線支援，因缺證明無法回台灣，希望她以比特幣支付1萬3700美金才能取得返台許可，所幸女子匯款前想確認是否為江啟臣本人，全案才因此曝光。

經查，愛情交友詐騙不分男女年齡都可能上當，刑事局國際科偵破明仁會赤組組長徐男透過在酒店上班的妻子，取得酒客名單當成詐騙目標布下愛情迷魂陣，戀愛經驗不多的受害人被騙得團團轉，其中工程師B男自認和對方交往3年，為救女友出火坑，貸款百萬元全數給對方贖身還債，當B男見到每天發訊息喊「寶貝」、「想念你」的女友真身竟是個理平頭、長相凶狠、渾身刺青的黑道大哥，受不住打擊淚灑警局，還一度想不開。

CTWANT提醒您：輕生解決不了問題，卻留給家人無比悲痛。

請珍惜生命，請再給自己一次機會生命線請撥1995；衛福部諮詢安心專線：珍愛生命，請撥打 1925（24小時）；張老師專線：1980

延伸閱讀
愛情騙最大1／宅男酒客籌錢百萬「救她出火坑」　愛人被逮竟是刺青黑幫大哥
星生代／Jocelyn暗戀學長開始創作　告白王偉忠「喜歡成熟魅力的男生」
二線城市旅遊夯2／日本地方拚觀光「超競爭」　一張網美照就能打開國際知名度

ET快訊
全台跨年卡司一次看！　6韓、日星來台開唱
墾丁賓士酒駕激烈追逐機車！　朋友慘死副駕
大陸國二生「手遭螺絲刀貫穿」墜亡！　萬人暴怒上街
快訊／「人民有知的權利」　賴清德：公開高端合約符合社會公義
2023大陸跨年晚會一次看！　蔡依林、潘瑋柏、王心凌都將登台
女模杜顏嘉截肢！　左手沒了：謝謝你35年的陪伴

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

挨撞老婦搶救3天不治！宣傳車肇禍　花蓮立委候選人停止競選活動

跟騎士互看不爽！桃園男墾丁酒駕賓士狂追失控自撞　副駕友重傷慘死

台大登山社學生攀咲咲山「墜落40ｍ邊坡」　今早獲救待送醫

台東縣台20線利稻路段邊坡坍方　關山工務段搶通單線道路

台東台9線2車互撞！小貨車翻覆駕駛遭壓受困　命危送醫搶救

新北醉女當街打男友　再罵女警「全家有病」…判拘20天

快訊／恆春汽機車行糾！街頭競逐失控「撞斷消防栓」　男重傷不治

車手剛拿到37萬遇警嚇歪　被害婦還幫他圓謊「沒事啦！」

每天喊「寶貝」的女友竟是黑道大哥！夫妻恩愛照曝　工程師哭了

快訊／北市電池工作室起火！充電中鋰電池突爆炸　一家7口驚逃

苗栗父子溺水不治...妻哭斷腸　業者難過：非開放時間去釣魚

高雄跨年紙板海搶佔位！　竟詛咒「亂移單身一輩子」

2機車擦撞...男騎士欲報警！　女暴怒當街持鐵棍砸車打人

被擠出車廂...不慎跌下鐵軌　印度媽趴火車軌「肉身護子」

ELLA合體言承旭「身邊最紅的朋友」　13年後再合作...他依舊會放電

吳慷仁讀唇語「握拳忍氣」無聲吶喊：啊～　和陳澤耀拿雞蛋砸鄧金煌..愛的反轉

厄瓜多少年裝炸彈「30秒引爆」　當場炸斷手腳慘亡

被關進冷凍庫如何自救？　尋找「綠色裝置」用力砸它

2大胃王開箱鐵板燒全品項！　嗑光排餐＋免費狂續40盤菜

彭于晏聽女粉告白「嚇到跌坐」XD　他「我還單身」反撩：為什麼有男友

挨撞老婦搶救3天不治！宣傳車肇禍　花蓮立委候選人停止競選活動

跟騎士互看不爽！桃園男墾丁酒駕賓士狂追失控自撞　副駕友重傷慘死

台大登山社學生攀咲咲山「墜落40ｍ邊坡」　今早獲救待送醫

台東縣台20線利稻路段邊坡坍方　關山工務段搶通單線道路

台東台9線2車互撞！小貨車翻覆駕駛遭壓受困　命危送醫搶救

新北醉女當街打男友　再罵女警「全家有病」…判拘20天

快訊／恆春汽機車行糾！街頭競逐失控「撞斷消防栓」　男重傷不治

車手剛拿到37萬遇警嚇歪　被害婦還幫他圓謊「沒事啦！」

每天喊「寶貝」的女友竟是黑道大哥！夫妻恩愛照曝　工程師哭了

快訊／北市電池工作室起火！充電中鋰電池突爆炸　一家7口驚逃

迎接2024！法國香榭麗舍大道吸150萬人狂歡　東京澀谷取消倒數

讚侯友宜辯論「比預期好」　趙少康曝未陪同原因：上賀瓏夜夜秀

彰雲嘉首件公辦都更招商成功　嘉義市垂楊路、吳鳳北路口將蓋大樓

挨撞老婦搶救3天不治！宣傳車肇禍　花蓮立委候選人停止競選活動

林濁水評賴清德「對美統獨回答可改進」　侯友宜還楞頭楞腦反台獨

「奇兵」喬治板凳出發砍22分　爵士撲滅熱火近5戰勇奪4勝

「台灣1款麵包」日本爆紅一年了！一票台人看傻：完全沒吃過

iPhone 16渲染圖曝光　大陸網友熱議「致敬榮耀千元機？」

台鐵公司明揭牌！「太魯閣的眼淚」見證：重生的開始、非改革終點

不用等到凌晨！兒童版跨年煙火今晚7時登場　動物園元旦提早開園

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

社會熱門新聞

割頸乾妹嗆告網友　沈富雄：妳有種來找我

「交往3年女友」真面目曝光　工程師貸款百萬崩潰

快訊／恆春汽機車行糾競逐自撞　男重傷不治

每天喊「寶貝」的女友竟是黑道大哥　工程師哭了

少觀所2個月難教化　割頸國中生判刑後送明陽中學

新北國中生「帶槍到校」下課射黑板！校方火速沒收　通知家長到校

露營區父子溺斃！　妻悲喚2歲兒：他們在找你

即／父子溺水亡！露營業者無限期停業

運將撿屍爛醉正妹　拉下內褲驚見「多一根」

80歲嬤喪子走不出！警扮孝子每月給3千

即／南投機車擦撞火車　男子慘死

他與高中妹發生1次性關係　賠不出100萬恐坐牢

面交全台唯一千萬名錶　他壓店員搶錶

苗栗露營區父子落水雙溺斃！業者回應

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

割頸乾妹嗆告網友　沈富雄：妳有種來找我

「交往3年女友」真面目曝光　工程師貸款百萬崩潰

女模杜顏嘉截肢！停更2個月現身…左手沒了

快訊／恆春汽機車行糾競逐自撞　男重傷不治

每天喊「寶貝」的女友竟是黑道大哥　工程師哭了

少觀所2個月難教化　割頸國中生判刑後送明陽中學

新北國中生「帶槍到校」下課射黑板！校方火速沒收　通知家長到校

露營區父子溺斃！　妻悲喚2歲兒：他們在找你

國二男「手遭螺絲刀貫穿」墜亡 萬人暴怒上街

割頸案　學生聯絡簿留心得：有多大的仇恨？

外國實況主找台女一夜情！被爆「曾與HIV女無套性交」

明年徵9127名一年兵　薪水曝光「撐過入伍訓每月至少2萬6307元」

一家8口住飯店231天　日花4千房費掀熱議

博恩給外送員小費被質疑業配　前員工吐內幕

即／父子溺水亡！露營業者無限期停業

更多

最夯影音

更多
苗栗父子溺水不治...妻哭斷腸　業者難過：非開放時間去釣魚

苗栗父子溺水不治...妻哭斷腸　業者難過：非開放時間去釣魚
高雄跨年紙板海搶佔位！　竟詛咒「亂移單身一輩子」

高雄跨年紙板海搶佔位！　竟詛咒「亂移單身一輩子」

2機車擦撞...男騎士欲報警！　女暴怒當街持鐵棍砸車打人

2機車擦撞...男騎士欲報警！　女暴怒當街持鐵棍砸車打人

被擠出車廂...不慎跌下鐵軌　印度媽趴火車軌「肉身護子」

被擠出車廂...不慎跌下鐵軌　印度媽趴火車軌「肉身護子」

ELLA合體言承旭「身邊最紅的朋友」　13年後再合作...他依舊會放電

ELLA合體言承旭「身邊最紅的朋友」　13年後再合作...他依舊會放電

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

來Google News追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面