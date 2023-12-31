每天喊「寶貝」的女友竟是黑道大哥！夫妻恩愛照曝　工程師哭了

▲明仁會組長串通擔任酒店幹部的妻子，以酒客名單做愛情詐騙，假冒坐檯妹子加LINE親近，還會群發感冒發燒照賣慘。（圖／CTWANT提供）

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近年來詐騙猖獗，根據統計，交友詐騙受害人男女比例約為3比7，其中宅男和資深姐姐們成為詐團鎖定目標。資深員警指出，愛情詐騙雖是老梗但永遠有人受騙上當，尤其步入中年、事業有成、經濟實力強的姊姊阿姨們，由於事業占據了生活大半，單身、缺伴侶的她們往往因為溫暖的關懷淪陷，進而交付錢財，但當發現被詐騙時，卻礙於身分或名氣只能啞巴吃黃蓮不敢報案，也讓詐團食髓知味，將她們視為詐騙主要目標。

根據刑事局統計，今年1到10月，全般詐欺案有3萬4千餘件，財損共計70多億元，其中假交友詐騙案總計1132件、財損2億1千多萬；去年全般詐欺案總計2萬9千餘件，財損共計73億餘元，其中交友詐騙1442件、財損2億7千多萬元；而疫情期間2011年，全般詐欺案2萬4千餘件，財損56億餘萬元，而交友詐騙案件1174件，財損金額更高達4億1千多萬元。

▲小赤和妻子共組愛情詐騙團，2人結婚3年常在IG上曬恩愛。（圖／CTWANT提供）

資深員警表示，愛情詐騙近年來在全球流行，其中受害人男女占比約為3比7，女性受害人為多數，且以中年、事業成功的「阿姨」為主。曾經手多起愛情詐騙的員警分析指出，女強人賺錢能力一流、物質生活有一定水準，但「偶爾仍會空虛寂寞覺得冷」，還是需要有人呵護關心，往往會因為幾句溫言暖語被攻陷心房，願意掏心掏錢，被詐團視為容易得手對象。

員警指出，FB、IG盛行後，詐團會先鎖定看起來多金的阿姨當目標，觀察其帳號動態和照片，確認喜好、是否單身等等，再從FB、IG上選擇帥氣中年型男或是陽光肌肉小奶狗，以各種話術接近對方，營造愛情幻象以愛詐財。

▲外型溫文儒雅的立委江啟臣遭詐團相中盜圖騙愛，直到女子向服務處確認，案情才曝光。（資料照／CTWANT提供）

今年8月，長相斯文帥氣的立委江啟臣就因此遭詐騙集團盜圖，其服務處接獲女子陳情，表示在臉書社群遭不明人士加為好友，而對方大頭照貌似江啟臣也自稱是江本人，還表示自己人在烏克蘭前線支援，因缺證明無法回台灣，希望她以比特幣支付1萬3700美金才能取得返台許可，所幸女子匯款前想確認是否為江啟臣本人，全案才因此曝光。

經查，愛情交友詐騙不分男女年齡都可能上當，刑事局國際科偵破明仁會赤組組長徐男透過在酒店上班的妻子，取得酒客名單當成詐騙目標布下愛情迷魂陣，戀愛經驗不多的受害人被騙得團團轉，其中工程師B男自認和對方交往3年，為救女友出火坑，貸款百萬元全數給對方贖身還債，當B男見到每天發訊息喊「寶貝」、「想念你」的女友真身竟是個理平頭、長相凶狠、渾身刺青的黑道大哥，受不住打擊淚灑警局，還一度想不開。

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