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「光林我嘉線」具備夜間觀光及林業文化路線　獲全國第一績優路線

▲▼ 全台最好行！「光林我嘉」路線榮獲全國第一績優路線肯定 。（圖／嘉義市政府提供）

▲全台最好行！「光林我嘉」路線榮獲全國第一績優路線肯定 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為提升全台「台灣好行路線」服務水準，交通部觀光署每年針對全台路線進行考核評鑑，兼具觀光及通勤服務的台灣好行「光林我嘉」路線今(112)年，自全台71條路線中脫穎而出，榮獲一般類型路線推動單位第1名，成為全台之冠，繼111年獲選為績優路線後再添佳績。

▲▼ 全台最好行！「光林我嘉」路線榮獲全國第一績優路線肯定 。（圖／嘉義市政府提供）

市長黃敏惠表示，嘉義市市區公車「光林我嘉線」是全台第一條城市觀光路線，同時具備夜間觀光及林業文化路線，搭車即可輕鬆遊逛嘉義市立美術館、百年東市場及檜意森活村等嘉義市各大知名觀光景點，深獲國內外遊客喜愛。

▲▼ 全台最好行！「光林我嘉」路線榮獲全國第一績優路線肯定 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠市長也提到，市府自110年將所有車輛換置為低底盤電動公車，每年較柴油車可減少490公噸碳排放量，全低底盤需求更可滿足各族群與全齡需求，並與在地設計師合作結合嘉義市「木都」意象，以大白熊與森林朋友為主題妝點車廂，英倫風外型獲得全台「最美公車」的稱譽。很高興導入全齡友善與永續思維的光林我嘉路線獲得評鑑首獎殊榮，期待所有乘客都能有舒適的搭乘體驗，乘坐電動公車來嘉，感受「希望的城市、進步的嘉義」。

▲▼ 全台最好行！「光林我嘉」路線榮獲全國第一績優路線肯定 。（圖／嘉義市政府提供）

市府交通處長許啟明表示，「光林我嘉」為交通部觀光局自107年輔導的台灣好行觀光公車路線，近年搭乘人次倍數成長，112年搭乘人次為128,391，較107年營運時成長近8.5倍。

許啟明處長也說明，交通部觀光署每年針對全台路線進行考核評鑑，指標包含「友善設備與設施」、「遊客無縫服務」、「國際化旅遊環境建構」、「數位化服務與行銷推廣」、「管理創新與政策配合度」。光林我嘉路線協請英文老師駐點服務，培訓並提升駕駛英語能力，並印製中英日韓印越泰等7國語言摺頁，便利國際遊客；5年來持續推出電子票證及行動支付免費乘車服務，鼓勵電子支付，與數位接軌，貼心而細緻的服務廣受乘客好評。

交通處表示，光林我嘉路線每日共50班次，途經北香湖公園、森林之歌(秀泰影城)、文化路口(文化路夜市)、及檜意森活村(北門車站)、獄政博物館、嘉義公園及蘭潭等知名景點；今年度更再拓點，延駛至有「小天母」之稱的「東洋新村」。使用電子票證免費搭乘市區公車，更享公共自行車前30分鐘騎乘優惠的政策將延續到2024年6月30日，歡迎全國遊客來嘉體驗全台第一的台灣好行路線。

 
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