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築間「紫木槿」砸千萬搶當韓食一哥　法式燒肉插旗公益路一級戰區

▲紫木槿+尼克燒肉餐酒館。（圖／記者游瓊華攝）

▲韓式料理商機龐大，人人都爭當一哥！築間集團也跨足韓食市場，在台中公益路設立新品牌紫木槿。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

台中一級美食戰區公益路商圈再加入2新品牌，一是築間集團斥資千萬元、首度跨足韓式料理創立的「紫木槿」，韓式燒肉、鍋物、辣炒年糕、炸雞等餐點皆入列，試營運就吸引不少競爭對手當秘密客市調；另一家則是走新形態燒肉店，結合法餐精緻擺盤的尼克燒肉餐酒館，要在美食激戰區殺出重圍。

韓國料理商機龐大，包括王品集團都進軍韓食市場，人人搶當一哥。築間餐飲集團的韓國燒肉新品牌「紫木槿」，全台首發店插旗公益路美食一級戰區。集團也預告，明年第一季還要在新品牌「紫木槿」旁開「築間燒肉酒場」新分店，讓消費者有更多選擇。

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▲紫木槿+尼克燒肉餐酒館。（圖／記者游瓊華攝）

▲紫木槿以米白色色調為主，店內採兩層樓規劃，共計提供140席座位。（圖／記者游瓊華攝）

為了卡位公益路，築間光是每月租金就砸60萬元，內部裝潢更是斥資千萬元。「紫木槿」韓國烤肉，以「套餐方式」做點餐，雙人套餐從1780至3680元分為5個價位。最頂級3680元夢幻無窮套餐，餐點內容包含穀飼牛舌、牛小排、京畿肋眼牛排、極上A5和牛等，搭上套餐中的水刺小膳「元祖菜包肉組合」還原道地吃法，彷彿瞬間置身韓國。

▲紫木槿+尼克燒肉餐酒館。（圖／記者游瓊華攝）

▲同樣在公益路商圈，尼克燒肉餐酒館走新形態燒肉店，結合法餐精緻擺盤方式搶攻市場。（圖／記者游瓊華攝）

法餐搭清酒是近年Fine Dinning 的新玩法，尼克燒肉餐酒館主打以套餐方式來呈現精緻燒肉，A5宮崎和牛等高級食材都有專人代烤、擺盤；店內的清酒，也請專業酒師針對不同的餐點內容設計搭配，採全套餐、全預約的供餐方式，套餐價格自1680元到2680元不等。特別的是，晚上9點過後，餐廳搖身一變成為清酒小酒館，供應下酒小食及各式清酒，瞄準熱愛法日式精緻美食文化或者清酒愛好者荷包。

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