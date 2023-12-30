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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／唯一一場總統辯論會下午2點登場　賴、侯、柯正面交鋒

記者詹宜庭／台北報導

第16任總統辯論會30日登場，民進黨總統候選人賴清德、國民黨總統候選人侯友宜、民眾黨總統候選人柯文哲今天下午2點將出席由公視與10家媒體合辦的總統候選人電視辯論會，這是2024大選唯一一場總統辯論會，賴、侯、柯三人將正面交鋒，《ETtoday新聞雲》也會全程直播。

2024總統大選電視辯論會由公視製播，並由中央社、中國時報、自由時報、聯合報、三立、台視、民視、華視、鏡電視、TVBS、公視等11家媒體共同主辦，辯論會於今日下午2點登場，主持人為公廣董事長胡元輝。

▲▼柯文哲、侯友宜、賴清德。（圖／記者林敬旻、李毓康攝）

▲柯文哲、侯友宜、賴清德。（圖／記者林敬旻、李毓康攝）

整場辯論會分為候選人申論、媒體提問、候選人交互詰問，以及結論等四階段，而候選人發言順序與媒體提問代表順序，經三候選人陣營代表在協商會議中抽籤確定，第一場總統候選人發言順序為民進黨賴清德、國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲，並由台視、三立、鏡電視、中國時報、中央社五家代表媒體進行提問。

為準備辯論會，三組候選人團隊昨日也至公視會場場勘。侯友宜競選辦公室發言人李利貞透露，大家都知道侯友宜競選辦公室辯論小組很早就成立了，候選人本人也會做好萬全準備。

賴清德競選辦公室發言人郭雅慧受訪說，賴蕭配的組合是最穩健、政治歷練最豐富的組合，過去不論是回應還是政見闡述，都不斷和選民溝通，「不管什麼主題我們都準備好了」，將以平常心面對辯論。

柯文哲競選辦公室主任周榆修則表示，策略上會聚焦在民進黨執政8年來的弊端、政治人物的誠信問題，以及近來新北市發生多起重大事件，「所以新北到底有沒有市長？看起來很重要又好像不重要」，大概會檢視這幾件事情，而柯文哲平常已做足準備，不擔心遭藍綠邊緣化，因為這是第三勢力發展的契機。

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