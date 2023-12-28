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社會 社會焦點 保障人權

同鄉會組團赴陸被疑吃人嘴軟涉介選　2幹部聲押禁見都獲交保

▲▼ 台北市安徽省同鄉會涉違反《反滲透法》遭檢警調約談。（圖／翻攝同鄉會臉書）

▲台北市安徽同鄉會組團到對岸安徽省旅遊，被檢舉涉犯《反滲透法》等罪嫌檢警調約談。（圖／翻攝同鄉會臉書）

記者黃哲民／台北報導

台北市安徽同鄉會理事長宋國倩今年（2023年）10月底，以文化交流之名帶團到對岸安徽省暢玩8天7夜，被檢舉全團27人每人僅收1.6萬餘元團費，卻在安徽當地接受中方招待食宿交通，還被要求支持特定政黨與總統候選人，台北地檢署昨（27日）指揮警調搜索約談18人，訊後將宋女與台灣省安徽聯誼總會秘書李安泰聲押禁見，台北地院今晚裁定宋女交保8萬元、李男交保30萬，均限制出境、出海，2人漏夜覓保中。

本案源於宋女於今年10月29日到11月5日，帶團赴安徽從事「文學藝術研討交流活動」，事後在台北市安徽同鄉會臉書社團公布許多行程照片，包括在機場、車站拉起「台灣同胞淮北傳統文化行」迎接布條，以及參訪安徽多處名勝古蹟等影像。

檢方獲報指出，宋女所帶領的27人旅行團，成員多為同鄉、親友，8天7夜的行程每人僅收團費1萬6000多元，卻接受安徽當地台辦、統戰部等單位招待食宿與交通，疑似中方委託主導的返鄉行程，目的是介入台灣2024年總統大選，且有台辦人員在餐會中吆喝團員支持特定政黨與總統候選人。

▲▼ 台北市安徽省同鄉會涉違反《反滲透法》遭檢警調約談。（圖／翻攝同鄉會臉書）

▲台北市安徽同鄉會理事長宋國倩（中）被疑受中方委託，辦理返鄉行程涉介入台灣2024年總統選舉。（圖／翻攝同鄉會臉書）

檢方蒐證發現，隨團出遊的李安泰不僅在安徽當地的餐會中，附和台辦人員對團員的喊話，回台後還將1筆人民幣3萬元（折合台幣約13萬元）存進銀行帳戶、疑似在安徽當地收取的不正利益。

檢方認為宋國倩與李安泰等人接受中方招待的舉動，涉犯《總統副總統選舉罷免法》與《反滲透法》等罪嫌，昨指揮調查局台北市調查處、台北市大同警分局兵分8路搜索，約談宋女、李男共18人到案，訊後以涉犯重罪且有勾串滅證之虞，聲請法院羈押禁見宋、李2人，並諭令同鄉會葉姓顧問交保5萬元，其餘15人請回。

北院今晚8點召開聲押庭，訊後認定宋國倩與李安泰犯罪嫌疑重大，但無羈押必要，裁定宋女交保8萬元、李男交保30萬元，2人均限制出境、出海。

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