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大陸 大陸焦點 特派現場

《繁花》竟用單機位拍！　王家衛：這樣的光拍出來的女孩好看

記者廖翊慈／綜合報導

大陸男演員董勇近日在電視劇《繁花》的記者會上表示，自己曾詢問過王家衛導演，為何在多機拍攝的年代，他仍以單機位拍攝。王家衛導演回他，「這樣的光，拍出來的女孩子好看。」相關話題登上熱搜，讓不少網友直呼，「王導真的很知道怎麼拍！」

據《海峽網新聞》報導，出演《繁花》的大陸男演員董勇、鄭愷在記者發布會上討論此事。董勇表示，「我問過王導，在多機的年代，我們現在拍電視劇或是電影，哪怕是電影都有3機同時拍，6機都有。王導就用一台機器拍，他的回答是『這樣的光，拍出來的女孩子好看』。」

▲王家衛拍攝《繁花》時使用單機位。（圖／翻攝自微博）

▲王家衛拍攝《繁花》時使用單機位，令不少人感到驚訝。（圖／翻攝自微博）

報導中，一名影評指出，根據中國電視劇製作人協會2022年度報告顯示，多機位拍攝已成為目前電視劇製作的主流模式，約佔拍攝使用的機位總數的85%。單機位拍攝的難點在於，需要導演事先對每一個鏡頭進行精心設計，對演員的表演和位置變化要求極高，同時也對攝影、照明、錄音等團隊的配合提出了挑戰。

該影評表示，「即使如此繁複耗時，在《繁花》拍攝中，王家衛導演還是堅持採用了單機位拍攝的模式。這個時代，竟然還有人用『單機位』拍攝30集的電視劇。」

▲王家衛拍攝《繁花》時使用單機位。（圖／翻攝自微博）

▲▼還有網友稱讚「王導的鏡頭感美如畫卷」。（圖／翻攝自微博）

▲王家衛拍攝《繁花》時使用單機位。（圖／翻攝自微博）

演員馬伊琍形容拍攝過程，「我們就像一個人在爬山，要小心翼翼。」也有網友表示，「王家衛導演真的很會拍，光是一個背影，人設就呼之欲出了。」

大陸電視劇《繁花》於27日開播，由胡歌飾演男主角，馬伊琍、唐嫣、辛芷蕾飾演女主角，名導王家衛執導，這也是他首部電視劇作品。自開播後，《繁花》相關話題屢屢衝上熱搜。

▲。（圖／澤東電影提供）

▲《繁花》自開播前，相關話題熱度不斷。（圖／澤東電影提供）

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