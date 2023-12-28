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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德競總：侯友宜「沒在大陸做生意」是真話　因為吸台灣人的血

▲▼戴瑋姍。（圖／賴清德競選總部提供）

▲賴清德競選總部發言人戴瑋姍。（資料照／賴清德競選總部提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統候選人賴清德競選總部發言人戴瑋姍今（28）晚間批評，國民黨總統候選人侯友宜在電視政見會談到行政中立，是最大的謊言和假消息，與其說得冠冕堂皇，不如先反省自己，而侯稱「沒在大陸做生意」是真話，因為又昱公司是吸台灣人的血，炒自己的地，賺台灣人民的血汗錢。

針對侯友宜今天晚間在電視政見發表會提到行政中立，台灣要團結，不能抹黑、抹紅，彼此競爭，對事不要對人等語，戴瑋姍批評，侯友宜談到所謂行政中立，大概是今天最大的謊言和假訊息，不管是過去侯友宜競選市長連任，或者是現在參選總統，逼迫新北市政府當打手，不斷的攻擊對手，這真的是所謂的行政中立嗎？

戴瑋姍表示，侯友宜至今為止的政見發表會中，大量散布假訊息，不論是印度移工、能源等，難道這都是對事不對人嗎？更重要的是，侯友宜提到台灣變成高科技之島，成功發展半導體，現在卻對過去為台灣打下基礎的礦工居民，不斷的抹黑恐嚇，甚至講出幽靈房屋，讓居民人心惶惶。她呼籲，侯市長與其說得冠冕堂皇，不如先反省自己做了什麼。

戴瑋姍強調，最後侯友宜說了和中國的貿易往來政見時，說出「我沒在大陸做生意我也沒有得污」，這大概就是今日最大的真話，因為侯的又昱公司是吸台灣人的血，炒自己的土地，賺台灣人民的血汗錢，而民眾黨總統候選人柯文哲則是買農地種出遊覽車，其實兩個人大同小異。

此外，對於侯友宜提到設立百億癌症基金，戴瑋姍強調，賴清德早在今年4月接見病友團體時就已率先提出，究竟誰才是抄襲跟進，還請侯友宜不要睜眼說瞎話；至於侯友宜再度提到兩岸政策，戴說，侯友宜今日提到反對台獨、反對一國兩制云云，但實際侯友宜接受的九二共識，早已被中國國家主席習近平定義一國兩制，根本就是在硬拗。

最後，在勞工議題上，戴瑋姍說，民進黨政府執政以來，連續8次連續調漲基本工資，漲幅達37.3%，希望提升勞工薪資，也透過減稅來減低年輕人的負擔，月薪、時薪的調整幅度都是國民黨的2倍以上，反觀國民黨過去執政，不僅基本工資調幅僅15.79%，更是22K的發明者，很明顯就是民進黨比較照顧勞工。

戴瑋姍補充，更何況，侯友宜所說的眾多勞工政見，不就是現在政府在做的嗎？侯友宜嘴上說照顧勞工，卻吸著凱旋苑學生的辛苦錢來炒地。她質疑，侯友宜在提出高額租金時，有想到這些辛苦半工半讀的學生嗎？

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