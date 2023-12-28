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「會不會聊天？」　魔術師冷讀術8公式教社畜如何跟主管溝通

▲想要在辦公室和同事和諧相處，「會不會聊天」是一大關鍵。（圖／CFP／示意圖）
▲想要在辦公室和同事和諧相處，「會不會聊天」是一大關鍵。（圖／CFP／示意圖）

記者陳詩璧／台北報導

在辦公室想要和上司或同事好好相處，「會不會聊天」是一大關鍵，開場白是什麼，和接下來要聊的話題，這些都很重要。魔術師簡銘宣首度公開「冷讀術」的8大招，要讓大家不論在職場、認識新朋友或是和家人相處時運用，避免踩雷。

簡銘宣建議，在跟上司或同事第一次見面時，就要讀懂對方喜好是什麼，從穿著打扮髮型服飾、講話言行舉止，我們可以從中讀懂個人喜好、心情，當可以想辦法去讀懂這些「玄機」後，就可以再進一步去打開跟對方的連結。如果，等到要去猜忌對方，表示已經錯過跟對方建立連結的機會。

魔術師簡銘宣提到，「學到要如何讀懂對方的心，懂對方的心這件事情很重要，因為懂了，並不只是了解對方心裡在想什麼，而是每一個人的心情起伏，每一個動作舉止都會改變這個空氣跟氛圍，要怎麼練習身處其中，然後讀懂空氣的改變，我認為這很重要的。」簡銘宣也說，不能等到同事對你耍小手段，或是心裡已經討厭你，才開始去讀。

而冷讀8大招中的頭一招，就是當人進入到一個新環境時，給對方的第一印象，這相當重要，尤其是開場白，至於要聊什麼呢？簡銘宣提到3大不敗話題「美食、旅遊、寵物」，但當對方是有小孩的狀況下，「寵物」可替換成「親子」話題。接著，包括了星座帶入、大膽舉例等，簡銘宣一層一層剖析，教讀者如何的和對方應對，讀懂對方的心。

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▲讀心師簡銘宣的冷讀八大招。（圖／記者陳詩璧攝）
▲魔術師簡銘宣的冷讀八大招。（圖／記者陳詩璧攝）

簡銘宣提到，在讀對方的過程，就可以感覺對方是不是一位言行不一的人，觀察重點可以從眼神會飄忽、說話的一些小動作來剖析，例如：眼神方向與手腳擺放方向，說話時身體擺動幅度，都代表他對你的喜好深淺。

此外，如果在「讀」對方的過程中，發現對方心口不一時，就應該多提防一點，而生活上常與到的同事、上司或朋友，都不建議太投入真心或全部付出，因為與這類人的關係，呈現淡如水跟正常往來即可。

ETtoday學習雲：簡銘宣-3秒看穿一個人 從讀心、懂心到攻心

▲魔術師簡銘宣教「冷讀術」。（圖／ETtoday學習雲提供）
▲魔術師簡銘宣教「冷讀術」。（圖／ETtoday學習雲提供）

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