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男裝闊請釣蝦卻事後討錢　靠釣蝦「年賺百萬」技巧大公開

▲▼釣蝦文化（專題使用）。（圖／記者沈君帆攝）

▲台灣釣蝦文化悠久。（圖／記者沈君帆攝）

記者葉國吏／綜合報導　

一位女子跟網友見面約釣蝦，女子原本要付釣蝦費用，男網友當時表示不用，結果事後卻跟女子出錢。此舉也讓女子忍不住在網路發文抱怨，原本就要AA，結果男子裝闊不用事後又討錢，實在很扣分。其實釣蝦有訣竅，如果掌握「釣蝦技巧」要靠釣蝦年賺百萬不是問題。

女網友在社群網站Dcard上發文，表示當時跟男網友約去釣蝦，男網友還騎車載她。女網友到現場表示要AA付釣蝦500元的費用，但男方當時堅持不讓女方付錢，釣完還還貼心去烤蝦享用，還主動剝蝦。只是吃到一半事情出現翻轉。

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男網友在吃蝦的時候突然講話吞吞吐吐，最後就跟女方要錢，因為男網友覺得剛剛花費有點貴。此舉也讓女網友滅火，直接丟500在桌上說「這頓我請，你自便。」說畢就離開。女網友說要AA也沒關係，但要裝闊就要裝到底，男網友此舉真的很扣分。

▲▼釣蝦神人的爆籠入門課。（圖／ETtoday學習雲）

▲釣蝦神人的爆籠入門課，點圖可報名。（圖／ETtoday學習雲）

台灣釣蝦文化歷史已久，但有些人怎麼釣就是釣不到，《ETtoday學習雲》推出「釣蝦神人的爆籠入門課」，邀請國內外釣蝦冠軍「阿綱」廖克綱來分享釣蝦秘訣，如何靠釣蝦年賺百萬。

▲▼釣蝦神人的爆籠入門課。（圖／ETtoday學習雲）

▲釣蝦神人的爆籠入門課，點圖可報名。（圖／ETtoday學習雲）

 
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