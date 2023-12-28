談醫療政策　賴清德推三班護病比入法、設立百億癌症新藥基金

▲民進黨總統候選人賴清德。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

今（28日）是第三場總統政見發表會，民進黨總統候選人賴清德、國民黨候選人侯友宜、民眾黨候選人柯文哲三度交鋒，對於醫療議題，賴清德於首輪發言時表示，基於醫療背景要提出「健康台灣」系列政策，包含：三班護病比應該要入法、基層醫院點值應保障0.9以上，設立百億癌症新藥基金，解決癌症家庭負擔，也讓癌症病人接受最先進醫療。

賴清德表示，參選總統以來常常在想，相較於歷任總統能夠額外貢獻台灣什麼？看到國民健康署資料，國民平均餘命到81歲，但不健康年數高達8.4年，國人平均壽命有10％時間並不健康，可能臥病在床、需要坐輪椅等等，應該要追求活得更久也要活得健康，才有意義。

賴清德指出，基於自己醫療背景，應該貢獻台灣人民健康：第一、推動健康憲章，未來國家政策以及重大建設不能違反健康原則，第二、擴大醫療支出，解決醫療人員工作困難、三班護病比應該要入法、基層醫院點值應保障0.9以上，調整醫事人員薪水，改善整體工作環境讓更多人投入，才有辦法確保醫療品質。

賴清德直言，醫療也應該跟公衛、營養、體育、健康促進等各領域合作，發揮綜合效果，也必須提出好的各項計畫，好比嬰兒死亡率還有待繼續下降、兒少健康要持續加強，甚至中壯年的糖尿病高血壓治療也有改善空間，尤其年紀大長輩更需要政府關懷。

賴清德補充，癌症從民國71年至今都是十大死亡原因之首，去年就5萬1927條寶貴性命、佔整體死亡24.9％，自己過去就曾推動癌症防治法，系統性照顧癌症病人，根據這套法律，光在去年就篩出超過6萬癌前期病人，現在科技已經進步，自己將提出百億癌症新藥基金，解決癌症家庭負擔，也讓癌症病人接受最先進醫療。

賴清德指出，健保制度從民國84年到今天，已經徹底改變了過去台灣社會因病而窮，這幾十年來健保的滿意度一直都高達九成以上，但是健保制度已經走到不得不革新的地步了。第一，確保健保能夠永續經營，我們要爭取多元的健保經費來源，第二，建立以人為本的大家醫制度，去整合醫院、診所還有長照以及居家服務等，落實分級醫療，第三點，也要強化雲端先進的科技，來推動在宅醫療及遠距醫療，來保障偏遠地區民眾的健康。