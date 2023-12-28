　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

談醫療政策　賴清德推三班護病比入法、設立百億癌症新藥基金

▲▼總統政見發表會最終場，賴清德抵達會場。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨總統候選人賴清德。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

今（28日）是第三場總統政見發表會，民進黨總統候選人賴清德、國民黨候選人侯友宜、民眾黨候選人柯文哲三度交鋒，對於醫療議題，賴清德於首輪發言時表示，基於醫療背景要提出「健康台灣」系列政策，包含：三班護病比應該要入法、基層醫院點值應保障0.9以上，設立百億癌症新藥基金，解決癌症家庭負擔，也讓癌症病人接受最先進醫療。

賴清德表示，參選總統以來常常在想，相較於歷任總統能夠額外貢獻台灣什麼？看到國民健康署資料，國民平均餘命到81歲，但不健康年數高達8.4年，國人平均壽命有10％時間並不健康，可能臥病在床、需要坐輪椅等等，應該要追求活得更久也要活得健康，才有意義。

賴清德指出，基於自己醫療背景，應該貢獻台灣人民健康：第一、推動健康憲章，未來國家政策以及重大建設不能違反健康原則，第二、擴大醫療支出，解決醫療人員工作困難、三班護病比應該要入法、基層醫院點值應保障0.9以上，調整醫事人員薪水，改善整體工作環境讓更多人投入，才有辦法確保醫療品質。

賴清德直言，醫療也應該跟公衛、營養、體育、健康促進等各領域合作，發揮綜合效果，也必須提出好的各項計畫，好比嬰兒死亡率還有待繼續下降、兒少健康要持續加強，甚至中壯年的糖尿病高血壓治療也有改善空間，尤其年紀大長輩更需要政府關懷。

賴清德補充，癌症從民國71年至今都是十大死亡原因之首，去年就5萬1927條寶貴性命、佔整體死亡24.9％，自己過去就曾推動癌症防治法，系統性照顧癌症病人，根據這套法律，光在去年就篩出超過6萬癌前期病人，現在科技已經進步，自己將提出百億癌症新藥基金，解決癌症家庭負擔，也讓癌症病人接受最先進醫療。

賴清德指出，健保制度從民國84年到今天，已經徹底改變了過去台灣社會因病而窮，這幾十年來健保的滿意度一直都高達九成以上，但是健保制度已經走到不得不革新的地步了。第一，確保健保能夠永續經營，我們要爭取多元的健保經費來源，第二，建立以人為本的大家醫制度，去整合醫院、診所還有長照以及居家服務等，落實分級醫療，第三點，也要強化雲端先進的科技，來推動在宅醫療及遠距醫療，來保障偏遠地區民眾的健康。

ET快訊
當警察從不寄望被說謝謝　侯友宜：因為這就是我的本務
起底2023世界最帥臉孔「亞洲第一名」　來台擠爆西門町
疑空間迷失殉職！勇消游尚樺衝火場10分鐘急喊Mayday
左批蔡英文、右罵賴清德「功德說」　侯友宜：民進黨呷勞工呷夠夠
廢死聯盟被嗆爆！呱吉：這麼正義不如打給天道盟
殉職勇消父親悲痛要求！蔣萬安令北市消防局　親弟將調返高雄
跨年夜到元旦最冷！最低溫下探11度

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

當警察從不寄望被說謝謝　侯友宜：因為這就是我的本務

快訊／賴清德拋6大金融政見　「讓台灣成亞洲資產管理中心」

賴清德比較蔡英文、馬英九基本工資幅度　保證政府在「勞保不會倒」

「我不紅、出身綠」　柯文哲：絕對全心為國效力

被賴批兩岸一家親　柯文哲「拿到政權就踢走我」：2016年怎不覺得有問題

反駁柯文哲「血汗醫護」說　民進黨：任內台北聯醫離職率連年增

快訊／狂嗆賴清德示範「何謂詐騙」　柯文哲：我何時接受一個中國？

侯友宜提校園黑幫議題　賴清德競總酸新北3不安：和黑金站在一起

自稱唯一沒炒房炒地皮　賴清德批侯柯「未譴責中國野蠻」

左批蔡英文、右罵賴清德「功德說」　侯友宜：民進黨呷勞工呷夠夠

家屬全程陪同國三男完成招魂　民眾帶鮮花弔念...願孩子安息

網紅4yo路上大喊「李千娜」　下秒本尊溫柔接唱《心花開》

用「寶寶手語」與小孩溝通　她教學手靠下巴→等一下

冷媒廠爆炸監視畫面瞬間全黑　負責人女兒疑浴室洗傷口喪命

李善均身亡網友淚：「我的大叔」沒了QQ　代表嗓音、經典戲劇都成追憶

7歲女童在法國被搭話　毫不膽怯用法文聊天！

男帶小磅秤辯「擺攤秤耳環」　警車內搜出24毒咖啡包打臉

目擊肇逃正義哥氣炸追上　「斜插剪車」怒喊：開X小

初戀男友張兆志離婚..劉曉憶：不意外！　回頭看當年被分手「滿渣的」

李善均輕生！「倒在車裡」享年48歲　前1晚就斷聯..妻見遺書急報警

當警察從不寄望被說謝謝　侯友宜：因為這就是我的本務

快訊／賴清德拋6大金融政見　「讓台灣成亞洲資產管理中心」

賴清德比較蔡英文、馬英九基本工資幅度　保證政府在「勞保不會倒」

「我不紅、出身綠」　柯文哲：絕對全心為國效力

被賴批兩岸一家親　柯文哲「拿到政權就踢走我」：2016年怎不覺得有問題

反駁柯文哲「血汗醫護」說　民進黨：任內台北聯醫離職率連年增

快訊／狂嗆賴清德示範「何謂詐騙」　柯文哲：我何時接受一個中國？

侯友宜提校園黑幫議題　賴清德競總酸新北3不安：和黑金站在一起

自稱唯一沒炒房炒地皮　賴清德批侯柯「未譴責中國野蠻」

左批蔡英文、右罵賴清德「功德說」　侯友宜：民進黨呷勞工呷夠夠

當警察從不寄望被說謝謝　侯友宜：因為這就是我的本務

快訊／賴清德拋6大金融政見　「讓台灣成亞洲資產管理中心」

賴清德比較蔡英文、馬英九基本工資幅度　保證政府在「勞保不會倒」

「我不紅、出身綠」　柯文哲：絕對全心為國效力

疑空間迷失殉職！游尚樺衝火場10mins急喊Mayday　救出臉全燻黑

被賴批兩岸一家親　柯文哲「拿到政權就踢走我」：2016年怎不覺得有問題

反駁柯文哲「血汗醫護」說　民進黨：任內台北聯醫離職率連年增

天冷GG會變小！冬天「對泌尿系統10大影響」你一定要知道

快訊／狂嗆賴清德示範「何謂詐騙」　柯文哲：我何時接受一個中國？

侯友宜提校園黑幫議題　賴清德競總酸新北3不安：和黑金站在一起

22位「高潮女孩」的對比照　自慰過後露出閃亮自信笑容

政治熱門新聞

獨／何博文慘了！　淡江大學法學碩士確定被撤銷

凱旋苑vs賴家老宅　6項目比較

快訊／遭淡江大學撤銷碩士學位　何博文：遺憾但尊重母校裁決

快訊／敬告大陸不能施壓五月天　趙少康：創作自由無關兩岸主權之爭

快訊／三度交鋒！政見發表會最終場　賴清德、侯友宜、柯文哲到場

新北國三生遭割頸亡　侯友宜：重大犯罪年齡、管束、刑責重新檢視

蔡英文談新北國中生割頸命案　下週召六都開會：強化社會安全網

侯友宜還原探視國三男狀況　受害者父親：那個小孩為何如此兇殘？

連戰發公開信籲投侯康！　喊話「政黨輪替」：集中選票支持可當選的人

國三生遭刺殺！立委3點喊話中央地方檢討

94歲老礦工談賴清德老家　許淑華曝：很多世居老人家煩惱未來沒房住

ET民調／中二立委藍綠膠著僅差3.3%　43.2%肯定林靜儀20個月拼9億建設

美麗島民調／賴蕭配支持度回穩40％　與侯康配拉開11.1個百分點

北市春節垃圾清運時間曝光

更多熱門

相關新聞

快訊／賴清德哀悼學生遭割喉亡

快訊／賴清德哀悼學生遭割喉亡

新北市某校園一名國中少年與同學發生口角，被對方以彈簧刀刺殺，引發社會譁然。國民黨、民眾黨總統候選人侯友宜、柯文哲今（28）晚間出席第三場公辦電視政見發表會時，均為此事表達哀悼，並談及遏止校園暴力的政見；民進黨總統候選人賴清德也向受害學生及家屬表達哀悼、安慰之意，同時提出虛心檢討、落實社會安全網2.0、修改《學生輔導法》等3大主張。

侯友宜還原探視國三男狀況　受害者父親：那個小孩為何如此兇殘？

侯友宜還原探視國三男狀況　受害者父親：那個小孩為何如此兇殘？

柯文哲提長照3規劃：不要把自己交給沒長遠規劃的政府

柯文哲提長照3規劃：不要把自己交給沒長遠規劃的政府

快訊／柯為割頸受害生默哀10秒

快訊／柯為割頸受害生默哀10秒

快訊／高嘉瑜稱侯友宜「施壓國稅局」　侯辦要求24小時道歉否則提告

快訊／高嘉瑜稱侯友宜「施壓國稅局」　侯辦要求24小時道歉否則提告

關鍵字：

2024總統2024侯友宜2024賴清德2024柯文哲國民黨民眾黨民進黨

讀者迴響

熱門新聞

Dcard、PTT肉搜加害者！　新北地院警告 ：即刻下架

快訊／明天手術開刀！　王欣儀：我罹癌了

幫網紅女兒「紅豆妹」接業配　刑警媽遭記2過

國三生遺體返案發地招魂　民俗大師：罕見

1款國民零食「鈉含量」比魔芋爽還高！　含糖量竟有11倍

29歲分隊長殉職！父癱坐嚎啕大哭　弟同為消防心碎

割喉國三生亡！　乾妹涉教唆20字更新動態

國三生遭割喉亡　網灌爆「廢死聯盟」臉書

獨／何博文慘了！　淡江大學法學碩士確定被撤銷

國三生遭割喉亡　律師預言乾哥「最後去處」

勇消游尚樺殉職　同仁悲喊：辛苦了，任務結束

最糟糕零食前5名　冠軍恐影響一生健康

凱旋苑vs賴家老宅　6項目比較

小商人槓新北地院　要租廣告車曝「乾哥」照

國三生遭割喉喪命　老師悲痛離開往生室

更多

最夯影音

更多
家屬全程陪同國三男完成招魂　民眾帶鮮花弔念...願孩子安息

家屬全程陪同國三男完成招魂　民眾帶鮮花弔念...願孩子安息
網紅4yo路上大喊「李千娜」　下秒本尊溫柔接唱《心花開》

網紅4yo路上大喊「李千娜」　下秒本尊溫柔接唱《心花開》

用「寶寶手語」與小孩溝通　她教學手靠下巴→等一下

用「寶寶手語」與小孩溝通　她教學手靠下巴→等一下

冷媒廠爆炸監視畫面瞬間全黑　負責人女兒疑浴室洗傷口喪命

冷媒廠爆炸監視畫面瞬間全黑　負責人女兒疑浴室洗傷口喪命

李善均身亡網友淚：「我的大叔」沒了QQ　代表嗓音、經典戲劇都成追憶

李善均身亡網友淚：「我的大叔」沒了QQ　代表嗓音、經典戲劇都成追憶

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面