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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／賴清德哀悼學生遭割喉亡　提「落實社會安全網2.0」3主張

▲▼總統政見發表會最終場，賴清德抵達會場。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨總統候選人賴清德。（圖／記者李毓康攝）

記者呂晏慈、杜冠霖／台北報導

新北市某校園一名國中少年與同學發生口角，被對方以彈簧刀刺殺，引發社會譁然。國民黨、民眾黨總統候選人侯友宜、柯文哲今（28）晚間出席第三場公辦電視政見發表會時，均為此事表達哀悼，並談及遏止校園暴力的政見；民進黨總統候選人賴清德也向受害學生及家屬表達哀悼、安慰之意，同時提出虛心檢討、落實社會安全網2.0、修改《學生輔導法》等3大主張。

第三場公辦電視政見發表會今天晚間在台灣電視公司登場，藍綠白總統候選人經抽籤後，循柯文哲、侯友宜、賴清德順序依次發言。

在第一輪發言過程中，柯文哲、侯友宜均為國三生遭割頸案表示哀悼，賴清德則表示，「今天我心情很沈重，因為新北市發生了嚴重的校園安全事件，一條年輕、寶貴的生命就此逝去，令人不捨，也令人哀傷」，他在這裡僅向受害的同學和家屬，表達自己內心的哀悼及安慰之意。

賴清德說明，教育部已經協助新北市政府，針對受害的家屬還有全校師生進行心理減壓的工作，最重要的是，要有決心避免類似的事件在台灣任何一個學校再度發生。

賴清德表示，第一點，要虛心好好檢討，也應該好好改進，有不足的地方，政府就應該要強化，未來他將會協助落實各項檢討工作；第二點，未來他將積極落實社會安全網2.0，要普及預防、及早介入，並且提高受扶助的個案連續性的幫助，讓他能夠度過每一個生活階段，走出他的困境。

賴清德說明，第三點，他會來落實年輕族群心理健康支持計畫，同時也要修改《學生輔導法》，讓學生能夠及早了解心理諮商，當碰到心理困境的時候，也能夠尋求心理諮商的協助，避免小案變為大案，造成社會的遺憾，「我們大家一起來」。

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