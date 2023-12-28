11年來首見救濟！她打流感疫苗後視力模糊　罹罕見視神經炎「獲4萬」

▲疾管署發言人羅一鈞，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

疫苗受害救濟最新審議結果出爐！疾病管制署副署長羅一鈞今（28）日說明，本次審查案件中，有一名30多歲女性，接種流感疫苗後因為右臉抽動與視力模糊等症狀而就醫，影像學檢查結果顯示疑似視神經炎，因為無法確定與接種季節性流感疫苗關聯性，核予救濟金4萬元。上一次出現流感疫苗接種後視神經炎核定救濟案是2012年，發生機率是一億分之3，非常罕見。

疾管署公布預防接種受害救濟審議小組第215次會議紀錄，總計審議134案，有7案獲得救濟，分別接種流感疫苗、卡介苗、新冠疫苗的莫德納與BNT疫苗，救濟金額在5000至60萬元之間。

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其中最特別是接種流感疫苗個案，羅一鈞說明，這名30多歲女性，在2021年接種流感疫苗，後來因右臉抽動與視力模糊等症狀而就醫，影像學檢查結果顯示疑似視神經炎。審議小組專家依其症狀發生時間及臨床表現研判，相關症狀無法確定與接種季節性流感疫苗關聯性，依據「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」，核予救濟金新台幣4萬元。

羅一鈞表示，上一例流感疫苗接種後視神經炎核定救濟案是2012年。文獻上估計流感疫苗接種後發生視神經炎機率是一億分之3，非常罕見，而且個案經過分析後都無法證實或排除與接種疫苗有關；而視神經炎發生通常以全身性類固醇及時治療後，視力恢復預後佳。

本次疫苗受害救濟最高額為60萬元，個案是一名男嬰，5個月大時接種卡介苗，於2歲時發生骨髓炎。羅一鈞表示，部分兒童在接種卡介苗後，可能發生局部膿瘍、淋巴結炎等較常見但不嚴重的不良反應，極少數兒童可能發生較嚴重的副作用，如：骨炎、骨髓炎等。經過醫療照顧後，兒童多半能恢復正常生活。監測資料亦顯示，我國卡介苗接種後造成骨炎、骨髓炎發生比率約百萬分之50，尚在世界衛生組織估計的範圍內。

但是嬰幼兒接種卡介苗仍然重要保護措施！根據疾管署資料，接種卡介苗可避免兒童發生結核性腦膜炎，相關研究顯示，未接種卡介苗的兒童較接種卡介苗者罹患結核性腦膜炎增加了47倍的風險。

此類疾病若未及早診治會造成腦積水、脊髓障礙、腦血管病變、腦梗塞等不可逆病變，最後導致終身殘疾（無法行走及自理生活、長期臥床、智商受損、 發展遲緩）的後遺症，且其伴隨著高致死率。