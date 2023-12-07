公費流感疫苗接種破600萬「剩不到60萬劑」　防疫醫師提預防6重點

▲今(7)日「1922防疫達人」官方臉書專頁舉辦「疫苗守護 病毒BLUE」疾病宣導直播，邀請漂亮媽咪嚴立婷與防疫醫師劉裕誠暢談流感的預防方法。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

今年流感疫情一直持續，且預估農曆春節前後會達到高峰，疾病管制署今年公費流感疫苗10月2日開打，根據最新統計，接種數量已經突破600萬劑，又以65歲以上年長者208.4萬人接種為最主要，目前剩餘疫苗量不到60萬劑。疾管署防疫醫師也提醒，有效預防流感把握六大原則，降低流感對健康的威脅。

每年10月開始到隔年2、3月是流感好發時節，為鼓勵民眾積極接種流感疫苗提升保護力，疾病管制署今（7）日舉辦「疫苗守護 病毒Blue」宣導直播。

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防疫醫師劉裕誠指出，流感病毒主要經由飛沫傳染，但也可能經由接觸傳播，除了戴好口罩以外，也要維持勤洗手的好習慣。接種流感疫苗是預防流感最好的方法，尤其是65歲以上長者的免疫功能較差、也是流感重症高危險族群，加上家中長輩和幼兒的互動密切，65歲以上長者接種流感疫苗，不僅保護自己，也保護家中的幼兒。

劉裕誠特別為民眾整理「有效預防流感把握六大原則」：

1.要接種流感疫苗

2.要勤洗手咳嗽戴口罩

3.要保持室內空氣流通

4.要警覺流感症狀

5.有危險徵兆要儘快就醫

6.生病要按照醫囑治療

女星嚴立婷在直播中分享，自己有兩個小孩都是公費疫苗接種對象，加上自己因為主持健康醫療節目，在醫師的耳濡目染下知道接種疫苗的重要性，都會自費接種，所以每年一家四口都會準時接種流感疫苗，讓上班上學都多一份安心。即使現在疫情解封，當媽媽的嚴立婷，還是嚴格要求家人落實勤洗手的衛生好習慣，到人多的地方，也會提醒家人佩戴口罩降低被病毒傳染的機會。

不過，符合公費流感疫苗資格者手腳可能要快！疾管署副署長羅一鈞表示，疾管署今年準備658萬劑公費流感疫苗，最新統計到昨天為止累計接種601.8萬，剩餘量僅有56.1萬劑。

其中65歲以上長者接種情況最好，占208.4萬劑，接種率達49.8%，距離目標的55%越來越接近。至於50～64歲民眾接種81.3萬劑，接種率15.4%，19～49歲的高風險慢性病患7萬0834劑。

羅一鈞補充，公費流感疫苗還有20萬開口合約，但會看後續施打情形評估，必要時可再叫貨。