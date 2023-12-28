「黑面」拍攝宣導反詐騙短片　提醒民眾注意假投資假簡訊

▲▼ 如何防範「假投資」詐騙 民雄警邀請「黑面大ㄟ」講給你知。（圖／民雄分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

熱心公益的本土知名藝人「黑面」林郁順長期支持警察工作，經常全臺跑透透，協助各地警察單位反詐騙宣傳，近日再度受邀與嘉義縣民雄分局合作拍攝防詐小短片，透過幽默風趣的口吻，讓民眾更能有效吸收反詐騙資訊，加強識詐能力。

黑面大哥表示，身邊很多朋友也常常遇到「假投資」詐騙，原本投入一、兩筆資金有賺，都還領得出來，所以就越投越多，誰知道後來需要用錢想全部領出來，對方就失去聯絡憑空消失。於是黑面大哥不遺餘力拍攝反詐騙宣導影片，提醒民眾現在假投資詐騙真的非常多，那些穩賺不賠、絕對翻倍的投資都是假的，想投資一定要透過合法證券公司，不要隨意相信網路上自稱股市專家，加入不正當投資群組，被詐騙集團操控，最後錢全部被騙光光。

影片中黑面大哥也提醒，現在大家手機常常收到簡訊，告知水電費、電信費、健保費、ETC沒繳，要儘速繳清，還附上繳費連結，這些都是騙人的，不要隨意點選來路不明的連結，如果一時沒注意點下去，就會連結到釣魚網站，踏入詐騙集團的陷阱。



警方透過與藝人合拍反詐宣導短片，並經各網路社群等管道推播，讓更多人了解詐騙手法，進而避免成為詐騙犯罪的受害者。民雄分局長也說，警方將持續加大反詐騙宣傳力度，培養民眾識詐免疫力，呼籲大家共同參與，積極向身邊的人推廣反詐騙知識，一起形成群體免疫，讓詐騙集團無以為生。