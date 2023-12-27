國中生遭割喉亡　網湧入蔡英文最新發文狂刷留言：社會安全網呢

▲總統蔡英文。（圖／記者李毓康攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

新北國中生割頸案震驚全台，被害男同學經2天搶救，昨晚宣告不治。對此，許多網友紛紛到總統蔡英文臉書的最新貼文留言，「國中生都被割喉了，現在還在想選舉，當時小燈泡的那張卡片，現在看起來格外諷刺」。

總統蔡英文27日晚間6時38分轉貼民進黨總統參選人賴清德的臉書文章表示，2050淨零碳排是國際趨勢，台灣過去7年多來積極投入能源轉型、推動節能及改善製程，正走在正確的道路上，「賴清德在昨天的政見發表會上，提出他對國家願景的藍圖和國家建設計畫，我也相信，數位轉型和淨零轉型兩道力量，可以讓台灣繼續走對的路、繼續進步」。

網友看完紛紛留言，「社會安全網勒啦」、「破網了，有夠瞎」、「孩子的校園安全疑慮到底該如何解決」、「說得很好，下次別再說了」、「校園如此不安全，司法要改革，政府不重視，最基本的，國家都不能保護未來棟樑，身為人民對政府只感到心寒」、「我怎麼看到其他國家更加重視核能」、「請問蔡總統，說好的社會安全網呢？我擔心我的小孩」。

也有人說，「總統好」、「加油」、「正確的路要持續往前走，謝謝總統的努力」、「2025非核家園一定要達標」、「新北國中生已經上天堂了，你們整天互相攻擊，講些對社會完全沒意義的事情，到底哪是哪裡有問題」。