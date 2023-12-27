江西鉛山工地傳挖出上千「袁大頭」　民眾衝現場拿鋤頭「淘寶」

記者魏有德／綜合報導

江西鉛山一處工地昨（26）日傳出挖到上千枚俗稱「袁大頭」的民國初年法定貨幣「銀元」，甚至有網友在網路上拿著3枚銀元炫耀，在現場花了3000元人民幣（約1.3萬元新台幣）買下。消息迅速傳開後，不少當地民眾趕往工地現場「淘寶」，還有人扛著鋤頭等器具四處翻挖，現場一片混亂。

▲江西鉛山傳出有工地挖出民國時期銀元，當地民眾衝現場狂挖寶。（圖／翻攝九派新聞，下同）

《極目新聞》報導，鉛山縣文旅局工作人員介紹，目前現場已被封鎖，博物館以及執法稽查等部門也去了現場調查。

一名在現場拍攝影片的黃先生透露，手上的三枚銀元是自行攜帶過去的，本身是一個「老物件」收藏者，主要為了拍影片用，聽說鉛山信江大橋附近挖出了銀元，就開車趕了過去，但並未在現場收到銀元。

▲民眾自行攜帶至現場的「袁大頭」銀元。（圖／翻攝極目新聞）

鉛山縣文旅局工作人員則強調，民眾聚集的現場是存放建築垃圾的地方，當地村莊拆遷運過去的，「可能有村民在那邊撿到了瓷片和一些小錢幣，很多網友發布視頻後，引發居民去現場尋寶，小錢幣是因為當地在喬遷新居時有在新房放些錢幣的習俗，有些是早幾年的硬幣，有的是一些銅錢，具體有沒有銀元還要等現場同事的反饋。」