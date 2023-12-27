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台東縣土地現值及公告地價　113年平均調幅為1.35％及1.84％

▲「地王」仍由位於台東市正氣路與光明路之角地掄元。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲「地王」仍由位於台東市正氣路與光明路之角地掄元。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

台東縣明(113)年公告土地現值及公告地價，業已由地價暨標準地價評議委員會評議通過，113年公告土地現值及公告地價平均調幅為1.35％及1.84％，「地王」仍由位於台東市正氣路與光明路之角地掄元，每平方公尺20萬4千5百元，最低公告現值位於鸞山段下野部落西側臨溪之土地，每平方公尺36元；最低區段地價公告地價位於鄰高雄市及花蓮縣的林班地，每平方公尺6元，評議結果依規定編製土地現值表及公告地價表於113年1月1日公告，陳列於台東縣內各地政事務所供民眾閱覽。

台東縣政府表示，113年公告土地現值及公告地價作業，依據平均地權條例第46條及第14條規定，業經台東縣地價暨標準地價評議委員會評議通過，考量社會經濟狀況及民眾地價稅負能力等因素，今年全縣公告土地現值及公告地價平均調幅為1.35％及1.84％。

近年台東縣內各項重大公共工程如花東鐵路雙軌計畫、台九線拓寬工程、太平溪右岸一路通持續推動建設；以及積極推動觀光發展吸引人潮，帶動商業需求增加。因此在交通便利性提升及生活環境改善下也牽動著房地交易行情，近年政府推行相關稅制及實價登錄2.0等政策，雖交易量較上期縮減，但地價係呈現微幅上漲趨勢。

台東縣最高宗地地價位於台東市正氣路與光明路之角地，公告土地現值112年每平方公尺204,500元，113年維持每平方公尺204,500元；公告地價111年每平方公尺45,750元，113年維持每平方公尺45,750元；最低區段地價公告土地現值位於鸞山段下野部落西側臨溪之土地每平方公尺36元；最低區段地價公告地價位於鄰高雄市及花蓮縣的林班地每平方公尺6元。評議結果依規定編製土地現值表及公告地價表於113年1月1日辦理公告，陳列於全縣各地政事務所供民眾閱覽。

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