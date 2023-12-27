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不付現金！北部人「1付款方式最流行」　全場推爆：學生也愛用

▲▼LINE。（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO發現友人都喜歡用行動支付APP轉帳。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

轉帳0元手續費誘因之下，越來越多人喜歡使用電子支付線上轉帳！一名網友直呼，到台北生活後，發現身旁一堆友人不喜歡帶現金，反而都愛用LINE轉帳，因此讓他好奇拋問「為什麼天龍國這麼流行行動支付啊？」文章曝光後，全場秒+1大推，「LINE轉帳是連接性很強，朋友同事事後用訊息催繳直接轉帳！」

一名網友在PTT以「很多北部人現在都改用LINE Pay轉帳了」為標題表示，中南部人都習慣給現金或是銀行轉帳，但自從北漂到台北打拚，發現友人付錢都偏愛用LINE Pay轉帳。

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面對一票友人都不帶現金出門，讓原PO感到困惑求解，「為什麼天龍國這麼流行行動支付啊？」

文章曝光後，全場網友推爆，「小額很方便，學生都在用」、「轉帳還可以順便加個賴（LINE）不錯啊」、「很久沒領現金」、「分飯錢很方便」、「LINE Pay還不錯啊，給零錢方便，存著下次買東西也可以花掉或是提出來」、「LINE轉帳是連接性很強，朋友同事事後用訊息催繳直接轉帳，不用在那邊掃什麼QR Code或記什麼帳號」、「紙鈔跟硬幣真的超噁心超髒，零錢又超重，誰在用啊，現代人都馬用行動支付」、「我南投小吃攤都有學生在用了」。

也有網友習慣用街口支付或是台灣Pay，有優惠更是關鍵，「轉帳都用街口欸，比LP順多了」、「街口、全盈、悠遊付，哪個優惠多就用誰」、「跟朋友用LINE Pay手機轉帳居多，少數2位是用街口轉」、「我認為轉帳最好用是台灣Pay」、「我都用台灣Pay小額轉帳都不用手續費」、「商家都用街口啦，認識的才用LINE」、「行動支付有回饋 ，不賺白不賺」。

不過也有網友幫忙糾正，「LINE Pay是付款，轉帳是iPASS MONEY」、「LINE Pay不能轉帳，能轉帳的是一卡通MONEY」。如同網友所說的，LINE Pay是第三方支付不能轉帳，能轉帳的是電子支付iPASS MONEY（一卡通MONEY）或純網銀LINE Bank的服務。

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