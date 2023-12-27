「加拿大鵝」賑災羽絨服被轉賣？一件開價3.6萬　官方：蹭熱度

▲「閒魚」上出現賑災物羽絨服，引發爭議 。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

加拿大鵝（Canada Goose）日前曾想甘肅震區捐贈逾2000件羽絨服及防寒物資，不過近日卻疑似出現在二手物品交易平台「閒魚」上，引發爭議。對此，閒魚回應稱，該用戶是為了蹭熱點引流首賣羽絨服，於是編造賑災物資資訊。

網傳圖片顯示，在閒魚上一件加拿大鵝羽絨服售價8500元（人民幣，約新台幣3.6萬元），文字寫道「援助甘肅震區鵝，看視頻就知道貨不一般，只有幾百件，先到先得，無水洗標無吊牌，不退還」。

此事在網路引發巨大爭議。閒魚平台26日回應稱，網傳的相關情況不屬實，經排查發現，實際情況為該用戶為蹭熱點引流售賣羽絨服，編造了賑災物資資訊，屬於惡意營銷引流行為；平台已第一時間下架商品，並對涉事賬號永久封禁處理。

震區方面也對該消息予以否認。積石山縣抗震救災指揮部工作人員表示，經調查，救援物資均由縣紀委專程監督、跟蹤發放，「不存在（物資被倒賣）這個問題」。

上海市慈善基金會表示，這些不實資訊已對甘肅地震災區的支援和救災行動造成了不良影響；針對這些情況，上海市慈善基金會高度重視並已向有關部門提出聲明。

據早前消息，加拿大鵝21日曾在官方微博發布消息稱，其聯合上海慈善基金會捐贈逾2000件羽絨服及防寒物資，並表示「盡綿薄之力，援助甘肅震區，共渡難關。」