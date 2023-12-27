疫情太寂寞！她對橡樹產生情慾　建立情愛關係2年：所有人都該試試

▲謝苗諾娃宣稱自己和一棵橡樹有了「情愛關係」。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／編譯

加拿大45歲女子謝苗諾娃（Sonja Semyonova）將自己譽為「生態戀者」（ecosexuals），並宣稱她與住家附近的一棵橡樹有了「情愛關係」，而這顆橡樹給她帶來的微妙感覺填補了她的孤獨。

據《每日郵報》報導，謝苗諾娃自2020年冬天搬到溫哥華島後，每天散步都會經過一棵大橡樹。疫情開始後，2021年夏季的某一天，謝苗諾娃開始和這棵樹有了「情色體驗」。謝苗諾娃強調，她並沒有和這顆樹發生肢體接觸，但她卻從在接觸這棵樹的過程中感受到了強烈的性慾。

謝苗諾娃描述，「生態戀指的並不是人與自然的性行為，而是一種以大自然為對象的性慾表達。觀看季節變化對我來說就是一種情慾行為，我們在冬天從死亡中走出來，然後在春天見證萬物復甦、交配，這種自然的情慾和人發生性關係相似，而我也相信這棵樹對我產生了影響。」

謝苗諾娃甚至聲稱每個人都可能是生態性戀者，並且相信這種關係有助於個體和自然的共生，以及解決氣候問題，「許多人喜歡在大自然中野餐和遠足，這其實就是他們想要挖掘大自然生命力的表現，而這些情緒就是情慾。我相信我們可以從與自然的共生關係中獲益，這種關係絕對可以是色情的」。