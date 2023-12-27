平安夜悲劇！14歲弟「嫌聖誕禮物太少」　暴怒開槍斃了姊姊

▲ 鮑德溫（中）遭弟弟開槍殺害。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國佛羅里達州平安夜發生悲劇，一對兄弟為了媽媽給的聖誕禮物發生爭執，姊姊想制止卻被波及，竟遭14歲的弟弟開槍射殺，身後留下2個年幼的兒子。

根據《每日郵報》，23歲女子鮑德溫（Abrielle Baldwin）24日平安夜在佛州拉戈市（Largo）的祖母家遭到槍殺，警方目前研判，開槍的是她14歲的弟弟達馬庫斯（Damarcus Coley），而達馬庫斯隨後又被15歲的哥哥達庫斯（Darcus Coley）開槍射中。

達庫斯犯案後逃離現場，打電話給母親。鮑德溫和達馬庫斯隨後被送往醫院，但鮑德溫沒能活命。達馬庫斯和達庫斯都被控犯下謀殺，州政府正考慮將他們視為成人進行審判。

警方說明，事情的開端是兩兄弟和母親一起去購物，回到祖母家後，達庫斯不滿媽媽買給弟弟的聖誕禮物比他的更多，兩人因此發生爭執，過程中達馬庫斯竟掏出一把槍，作勢對哥哥頭部開槍。

他們一路從屋內吵到室外，在屋外遇到用嬰兒車推著兒子的鮑德溫，鮑德溫看見弟弟手上的槍後試圖勸架，達馬庫斯卻氣得揚言殺害她和孩子，隨後真的開槍擊中鮑德溫胸部。達庫斯見狀隨即用自己的另一把槍射向達馬庫斯，隨後逃離現場。

兩人目前皆被起訴，達馬庫斯面臨一級謀殺、虐待兒童及非法持槍指控，可能以成人身分受審；達庫斯則被控犯下一級謀殺及毀損物證罪嫌。當地警長坦言，「警方對這兩兄弟都很熟悉」，他們此前曾在5月因多起汽車強盜案被捕，且達馬庫斯最早在12歲時就因偷車、毆打執法人員留下紀錄。