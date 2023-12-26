狼舅2度性侵15歲外甥女！她淚訴才知母也遭強逼亂倫　判5年10月

▲屏東一名男子2度性侵未成年外甥女，遭判刑5年10月。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者吳佩蓁／屏東報導

屏東一名少女小美（化名）13歲起就經常遭同住的舅舅阿傑（化名）性騷，他見外甥女不敢對外聲張竟得寸進尺，半夜爬上少女床上性侵得逞，同年又再度將小美強拉進廁所性侵。高雄高分院審理後，依犯成年人對少年乘機性交罪、強制性交罪、性騷擾罪、乘機猥褻罪等罪，應執行5年10月有期徒刑，全案還可上訴。

判決指出，小美與舅舅同住在外婆家，自從國一、國二開始，舅舅曾趁她不注意時偷摸她屁股、襲胸，她每次都會推開對方的手拒絕。在小美國三升高一時，某天晚上她在客廳床上睡覺時，舅舅突然掀開她的棉被，強制脫下她的褲子，嚇得小美立刻翻身裝睡，但仍遭性侵得逞。第二次遭性侵是在小美高一時，當時她被舅舅強拉進廁所，她試圖掙脫，對方隨即鎖門對小美硬上得逞。

直到後來小美的妹妹出養給舅舅夫婦，小美擔心妹妹也會遭下毒手，才和媽媽吐露遭性侵一事，母女倆這才報警提告。小美媽媽在偵訊時，坦言自己也曾遭弟弟性侵，得知女兒也遭侵犯後，立刻打電話痛罵他「你為什麼要對我女兒做這種性侵行為，你都已經對我做了，還要對我女兒做」，事後阿傑也坦承曾對小美媽媽硬上。

法院審理後，阿傑始終否認對小美性侵，經測謊鑑定呈不實反應，法官認為阿傑身為小美的親舅舅，未思照料小美，竟為發洩一己性慾，對年幼的外甥女性侵及猥褻、性騷擾行為，不僅嚴重傷害小美的身心健康及人格發展，亦可見阿傑欠缺尊重他人身體自主權之觀念，惡性非輕，依成年人對少年乘機性交罪處3年6月、強制性交罪處3年8月、性騷擾罪處4月可易科罰金、乘機猥褻罪處10月，應執行5年10月有期徒刑。全案還可上訴。