孝子運將把父親醫藥費30萬放後車廂　被乘客誤取「拿回家放冰箱」

▲桃園市李姓計程車司機昨天下午將父親30萬元醫藥費放購物袋，置於後車廂，未料載客時卻被乘客誤拿，急忙向大園警方報案幸運尋回。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市李姓計程車司機昨（25）日下午出門載客，上車前將父親30萬元醫藥費放在超市購物袋中並置於後車廂，後續搭載乘客時，亦將隨身物品以相同購物袋放於後車廂，乘客下車時不慎誤拿有30萬元購物袋，李姓司機到醫院繳費時驚現金不翼非飛，急得向大園警方求助。大園警方隨即前往司機載客地點詢問，總算查出乘客聯絡資訊，經聯繫後順利取回現金還給李姓司機，李對員警熱心協助感謝不已。

▲桃園市李姓計程車司機昨天下午將父親30萬元醫藥費放購物袋，置於後車廂，未料載客時卻被乘客誤拿，大園警方協助尋回。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大園警方指出，李姓計程車司機昨天下午向大園區三菓派出所求助，指稱出門載客前將父親30萬元醫藥費與長照費用裝在超市購物袋內，並放在計程車後車廂，後續到大園區三和路載客，恰好客人提著大包小包購物袋行動不便，司機便協助將乘客物品放進後車廂，載完客人要去醫院繳費時，卻發現裝著自己的30萬元購物袋竟不翼而飛，趕緊返回乘客下車路口卻找不到人，於是向警方求助。

三菓派出所員警隨即前往乘客上車地點挨家挨戶詢問，總算詢問住戶有親戚與員警描述特徵相符，經與親戚謝姓婦人聯繫後，確認有誤拿情形，隨即前往其住處取回司機遺落物品。

▲桃園市李姓計程車司機昨天下午將父親30萬元醫藥費放購物袋，未料載客時卻被乘客誤拿，李姓司機報警協助，警方順利幫忙取回失款。（圖／記者沈繼昌翻攝）

謝姓婦人說，昨天上午去親戚家拜訪，結束後打包許多食物回家，因購物袋大包小包非常多，下車時，看到後車廂裡相同袋子就順便一起拿走，回家後放進冰箱，沒特別注意購物袋內容物，沒想到真的有李姓司機裝有30萬元現金，趕緊物歸原主；李姓司機隨後清點現金，發現30萬元一塊錢都不少，非常感謝大園警方及時協助，拿回父親的救命錢！