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客人把用過尿布放購物袋！店員結帳「手上全是屎」：有陰影了…

▲▼。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

▲原PO清潔後，手上仍能看到大便。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

記者朱祖儀／綜合報導

多數人買東西會帶購物袋，但記得要把裡面的垃圾清掉！一名女網友抱怨，近來上班幫忙結帳，但客人拿的商品卻沾了「黃黃稠稠的東西」，經詢問才知道，是因為客人把用過的尿布放在購物袋，接著又把要結帳的商品也放進去，才會沾到上面的大便，她聽完後瞬間崩潰，直呼「結帳都有陰影了」。

原PO在臉書「爆怨2公社」發文表示，店內的客人習慣先把商品放進自己的環保袋後，再拿到櫃台結帳。未料她近日幫一對年輕阿公阿嬤結帳，拿起第一樣商品，就發現手上沾了一堆黃黃稠稠的東西。

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她當下看不出來是什麼，於是好奇發問「這是什麼？」客人先是支支吾吾，接著才說是小朋友的尿布沒有包好，就直接放進環保袋裡面，結果害得所有放進去的商品都沾到大便。她聽完後當場傻眼，「我真是謝嘍，結帳都有陰影了呢」，且事後把大便擦掉再去洗手，還是能看到手上沾了一些黃色的糞便。

網友看到後紛紛嚇喊，「也太噁了吧！雖然我每天都在摸我兒子的屎，但是不是自己生的就不一樣了」、「好噁心喔，委屈你了」、「如果他原本要買東西，後來又不買了…放在環保袋裡又拿出來…」、「到底為什麼不包起來…還要放一起」、「我還以為是黃芥末，看完都感覺有味道了」、「乾淨的跟髒的怎麼不分開放，有夠噁心」、「客人的衛生習慣太差了吧」，也有人開玩笑說「哇！滿手的黃金耶！下班的時候快去買張樂透，說不定妳就是頭獎得主」。

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