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一群朋友購物都不帶錢！「省錢花在女友身上」　他怒：我不是傻子

▲▼省錢,貧窮,小資族,口袋,口袋空空,月底,月光族。（圖／翻攝自Pixabay）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／翻攝自Pixabay）

記者朱祖儀／綜合報導

出門都不帶錢？一名網友透露，最近看到有7、8個人一起出門，結果各自都沒帶錢包，「估計是想假裝沒帶錢讓別人付錢吧」。這讓他聯想到剛出社會時，他也曾遇過這樣的酒肉朋友，把公共花費省下來，再用於私人花費，他忍不住氣喊「我不是傻子」，之後就和那群人漸行漸遠了。

原PO在PTT發文表示，「7、8個人去購物都沒帶錢很扯吧」，一群人明明都知道要去買東西，結果還沒有人帶錢，他認為「估計是想假裝沒帶錢讓別人付錢吧，誰知道物以類聚，每個人都這麼想」。

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原PO也說，以前他剛出社會時交的酒肉朋友也是這樣，常常把公共花費省起來，然後拿去買衣服或是花在女友身上，發現這個情況後，他沒有和對方翻臉，但也強調「我不是傻子，只是不跟他們計較，不想讓他們難堪」，之後就漸漸疏離這些人了。

文章曝光後，網友紛紛表示「因為你會付錢，所以他們都不帶錢啊，我不會幫別人付錢，所以沒遇過這種人」、「偶爾出門真的會忘記帶，但那麼多人都沒帶還蠻扯的」、「很多女生都這樣啊，習慣給男生付錢」、「也不一定啦，不要把別人想那麼壞，全部都記帳下來一個一個討」。

也有人猜測，「應該是因為刷卡或是行動支付太方便，比較容易忘記帶現金吧」、「我也都不帶錢，但不代表不想付吧，很多都可以行動支付不是嗎」、「現在都行動支付誰帶錢啊」。對此，原PO表示，「正確完整的說法是連錢包都沒帶，他們都故意假裝放在機車裡忘記帶…可是明明要進去消費，卻故意不帶任何可以付款的東西」。

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