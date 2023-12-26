北市婦領900萬「投資虛擬幣」　行員立刻通報！3警苦勸保住了

記者黃宥寧／台北報導

北市北投區1名6旬婦人阿芬（化名）日前前往銀行想提領900萬元，徐姓經理關懷後察覺有異，立刻通報警方，石牌派出所警員吳庭樺、周彥齊火速抵達現場。經詢問才得知阿芬表示朋友介紹投資虛擬貨幣，才會想領錢去跟幣商面交，2警不斷勸是詐騙，阿芬不死心，直到小隊長莊張豪到場分析突破疑點，阿芬才打消念頭成功保住養老金。

▲北投警分局成功阻止婦人提領900萬購買詐騙虛擬貨幣。（圖／記者黃宥寧翻攝）

石牌派出所表示，吳、周2員到場後詢問阿芬，阿芬一開始拒絕透漏細節，經追問才吞吞吐吐說是經由朋友介紹推薦投資虛擬貨幣，將與幣商相約面交購買虛擬貨幣，才提領900萬要與幣商所派專員當面購買，2名警員發現阿芬並非透過合法平台投資，斬釘截鐵告訴阿芬受到詐騙，阿芬仍執意提領，2警員只好請求同所偵辦虛擬貨幣詐騙案件經驗豐富的小隊長莊張豪到場協助。

▼北投分局石牌派出所警員周彥齊（左起）、小隊長莊張豪、警員吳庭樺。（圖／記者黃宥寧翻攝）



莊員到場，耐心地向阿芬分析其中不合理之處及疑點，包括該虛擬貨幣明顯高於市場行情的獲利、以外幣購買，獲利後卻以直接以台幣入帳、幣商及專員身分不明等，同時建議阿芬應於合法幣商平台購買虛擬貨幣，勿聽信他人片面之詞投入金錢投資，阿芬仔細想想後才打消念頭，表示會查證此事件真實性，同時也感謝警方及銀行熱心幫助並對其持續詐騙宣導叮嚀。

對此，北投分局表示，詐騙層出不窮，分局不僅針對轄區民眾，也對金融機構加強詐騙宣導，並與保持密切聯繫，若發現詐騙徵候，也能及時通報警方到場關懷，以維護民眾財產安全。