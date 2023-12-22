警單手騎車滑手機30秒遭錄下　北投分局：執行公務仍依法開罰

記者黃宥寧／台北報導

日前有民眾行經北市北投區大度路一段時，發現1名身穿制服員警騎乘巡邏機車時，左手拿手機還低頭看、右手握手把行駛，讓目擊民眾捏把冷汗直呼：「很擔心發生交通事故」。對此，北投警分局表示，該名員警接獲監視器會勘通知，因不熟路況，才使用手機查詢正確位置，但仍依規定開罰。

▲民眾直擊身穿制服警察邊騎車邊滑手機，北投警分局表示，該名員警因接獲會勘通知，不熟路況才使用手機查詢正確地點。（圖／翻攝自社會新聞影音）

日前有開車民眾行經大度路一段31號前，赫然發現右邊竟然有名身穿制服員警，以「單手騎車」方式行駛，同時低頭以左手滑手機，且長達30秒左右，目擊民眾將驚險畫面錄下，同時也擔心警察會不會因此發生交通事故。

對此，北投分局長安派出所表示，因接獲監視器會勘通知，本月19日11時許該名員警騎乘警用機車，為確認會勘地點，才使用手機查詢正確位置，但該路段非可臨停路段，故才有騎乘警用機車時以手持方式使用行動電話狀況。

長安派出所所長鄭偉男指出，同仁雖是執行公務，惟仍有影響自身及用路人行車安全，而違反道路交通管理處罰條例第31條之1規定，製單舉發，將處新台幣1000元罰鍰，並依警察人員駕車安全考核實施要點予以懲處，同時也將持續加強員警教育訓練，非因緊急公務應遵守各項道路交通安全規則，避免影響交通秩序與安全。