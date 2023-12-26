中華泛藍協會成員揪人赴陸免費爽玩！　介選觸《反滲透法》起訴

▲橋頭地檢署。（圖／記者吳世龍攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

曾擔任高雄市某社區發展協會理事長、「中華泛藍協會」成員的男子鄭志成，疑似接受大陸台辦、地方政府等單位的委託，從今年初陸續招待多名台灣民眾前往大陸地區旅遊，並趁機宣傳兩岸和平統一，並鼓勵在明年總統大選支持主張「兩岸一家親」、「九二共識」、「反台獨」的泛藍陣營，橋頭地檢署接獲檢舉後展開偵辦，檢察官發現鄭志成每介紹一個人頭，可抽佣2000元，因此認定他涉犯反滲透法、總統選罷法等罪，將他提起公訴。

橋檢指出，鄭志成從今年春天起，就開始陸續安排大陸的旅遊團，他先聯繫各省台辦人員，安排由陸方資助的落地招待行程，再由鄭志成邀約里長、里民等人分別前往大陸山東、山西、內蒙古、新彊、河南等地區接受招待。

參加的團員僅需負擔機票費用，到大陸後就由大陸地區政府資助食、宿、交通、旅遊、參訪等行程費用，行程中則有台辦及統戰部人員到場參與，並由台辦人員在交流座談會及飲宴中，向具有投票權之團員發表並宣傳「支持○○政黨」、「支持○○○候選人」、「下架○○○」。

檢、調在蒐證、調查後，11月27日約談鄭志成及參訪團員計22人到案，鄭複訊時坦承招待團員赴中，並主動交出相關證物，也表明不會再犯，檢方訊後以15萬元諭令交保候傳，檢察官後續偵辦後，以違反反滲透法、總統副總統選舉罷免法等罪嫌將鄭志成提起公訴。