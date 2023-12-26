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三顧副董涉盜賣機密技轉中國　「生技美魔女」力擋遭報復

三顧前董座楊智惠（圖）曾獲10大傑出女青年，力阻陳宗基技轉中國，是否因此遭人報復而慘遭司法調查，有待檢調查明。（翻攝新創幫網站）

▲三顧前董座楊智惠（圖）曾獲10大傑出女青年，力阻陳宗基技轉中國，是否因此遭人報復而慘遭司法調查，有待檢調查明。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

其實早在7月26日，CellSeed即在官網發布訊息，指三顧涉嫌違背合作協議，打算將日方擁有的軟骨層片細胞等核心技術，盜賣技轉中國，嚴正要求三顧說明，經多次詢問三顧傳言是否屬實，卻僅得到三顧一句「台灣法律程序正在進行當中，無法詳細回覆」，CellSeed擔心合作技術外洩，當下要求三顧立即收回並禁止使用相關資料。

三顧當時的回應顯然是刻意混淆CellSeed，因為台灣檢調在查的是三顧控告超基因的營業祕密案，起因是三顧控告前董事長楊智惠去年中轉任超基因公司，涉嫌竊取「細胞層片培養」技術，不過此案至今真相未明，但已爆發非法逮捕的侵害人權事件，正由監察院調查中，加上調查局人員曾受時任三顧副總陳宗基飲宴招待，及楊智惠指控遭調查官性騷擾等醜聞，是否因楊智惠曾力阻陳宗基主導技轉中國而遭人報復，進而慘遭司法調查，有待檢調還原事實。

此外，陳宗基日前因挨告涉及背信罪赴士林地檢署說明，在庭外反指他被潑髒水抹黑、抹黃及抹紅，詎料，陳在應訊後的受訪場合，竟出現不明人士持假的麥克風牌冒充2家電視台記者於現場採訪，士檢已主動分案調查。

除了記者會造假引起譁然，三顧公司受國發基金挹注大筆資金，陳宗基卻在三顧內部群組PO文，準備與中國上海清柯負責人李紅新簽署協議書，要求部屬限期替中方構思財務、公司架構、生技公司未來從母公司剝離、中國子公司等布局計畫，國發基金及和三顧合作的日本公司卻被蒙在鼓裡。

CellSeed是日本細胞再生醫療先驅，2017年三顧以雙方合作案，獲國發基金逾億元投資。（翻攝CellSeed官網）

▲CellSeed是日本細胞再生醫療先驅，2017年三顧以雙方合作案，獲國發基金逾億元投資。

由於上海清柯負責人李紅新的另個身分是金沙江聯合資本副總裁，背後有中國政府資金挹注投資，陳宗基此舉明顯不甩政府劃定的紅線，差點造成台灣生技界的巨大損失，相關LINE對話記錄都已遭檢方掌握。

此外，陳宗基還曾以自己為主持人，用膝軟骨細胞相關治療計畫向經濟部工業局申請產業升級創新平台輔導，直到計畫送件時，因私自使用義大院長杜元坤擁有的人體試驗同意書IRB資料，讓杜相當氣憤，並去函三顧要求查明此事才曝光。

陳宗基投資的「日舞國際娛樂」，去年中旬以中國染指台灣的政治劇《紅手指》獲評審青睞，得到文化部補助2,800萬元的天價輔導金，創下歷年罕見紀錄。不過，輔導金補助名單公布不久，日舞即大動作撤換曾獲金鐘獎、金馬獎等一線金獎的製作人、導演等班底，更打算大改劇本，最後補助金遭砍光，淪為影視圈的一大笑話。

此外，陳宗基與政商界交往、飲宴也曾傳出不少爭議話題。知情人士透露，最離譜的一次發生在去年6月，當時三顧邀大股東在海峽會餐廳吃飯，大同公司副董事長吳振隆、名媛何麗玲都受邀出席，現場還安排那卡西樂隊助興，後來傳出爭風吃醋，陳宗基猛踹2女，嚇壞眾人，本刊後來直擊，陳宗基可能是用力過猛受傷，左腳膝蓋處戴上護膝護腿，顯見踢人狠勁十足。

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