　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

前政委郭耀煌喊話賴清德「檢視非核政策」　全球對核電觀點有變

▲▼數位發展部籌備小組召集人郭耀煌。（圖／記者屠惠剛攝）

▲前政委郭耀煌。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

準總統賴清德即將上任，能源議題備受各界關注。行政院前科技政務委員、成功大學副校長郭耀煌13日提出六點建議，其中包括「積極檢視非核家園政策」。他指出，核電管理跟核電科技其實是會變化的，全球對核能發電的觀點也有改變，執政黨應該積極去面對這個情勢。

郭耀煌指出，近期因夏季電價、台電巨額虧損，還有幾個區域性的停電事件，使得社會大眾注意到台灣的供電問題，也引起立法院的討論。電力供應問題是很敏感的，執政者一不小心就會引起民怨，甚至導致政務官下台，不得不謹慎。

郭耀煌表示，首先台灣半導體和電子製造業領先全球，這些產業需要有穩定而低廉的電力供應，以維持競爭優勢，所以對電力的供應品質是敏感的。他說，現在半導體跟電子製造業所使用的台灣供電比例已經相當高，未來是否還可能占有更高的電力供應，需要審慎評估的。

郭耀煌表示，商業週刊在2022年的報導，預估到2025年，光台積電就會占全台整體能源消耗的12.5%；但是，當前台積電建廠速度遠較當年的評估快，用電比重也會更大。他指出，現在它還持續受到歡迎，要到各個縣市去蓋新廠，這麼高的電力需求是不是台灣的供電可以應付的，其實是需要審慎評估跟規劃的，何況還有其他的半導體廠要蓋晶圓廠。

郭耀煌指出，政府為了維持前述產業的優勢，在政策跟資源配置常常朝這些產業傾斜。這個可能會跟其他產業的電力需求，乃至於民生用電發生競合關係。

郭耀煌認為，台灣是缺乏能源的國家，必須要從國外進口能源。早期主要是靠火力發電跟核能發電，火力發電以燃煤和燃油為主，但是它們有汙染的問題，現在大家強調綠電，所以就轉向用天然氣跟用再生能源。

他表示，台灣配合這個趨勢，也大力推動再生能源，尤其是太陽能發電跟風力發電，但這些都需要大型場域，才符合經濟規模；但是問題在於，台灣地小人稠，沒有很多合乎成本效益的大型場域，何況有很多案例都沒有比較完整的環境影響評估，甚至產生了幾個弊案，包括槍擊案。

針對核電，郭耀煌表示，執政黨因為推動非核家園政策，所以沒有蓋新的核能電廠，原有的核電廠也陸續退役，發電基載也越來越緊張，而且台灣電力系統的韌性也不足，導致供電品質跟效率不佳。

所以對於台灣能源現況，郭耀煌提出六點建議：第一，台灣的能源政策應該跟產業政策一併考量，不應該各自考慮，並且應經過評估之後，適度的調整產業結構。第二是「重新檢視再生能源的政策」，並且改善再生能源供應鏈的體質，供應穩定而優質的綠電。

第三是強化台灣電力系統的韌性，郭耀煌說，這個需要台電加速建設，並且研發自主技術；第四是鼓勵創新經濟，研發用電效率高或低耗電的新創事業，尤其是資料經濟和高值化的軟體服務。

郭耀煌指出，第五是全球運籌，以Google為例，它是創新經濟和資料經濟的巨擘，也在台灣蓋了幾個資料中心，也是要使用綠電的。所以，台灣政府要幫它找綠電，而不是美國政府。現在台積電陸續到國外去建廠，其實可以參考這樣的策略。

最後，郭耀煌表示，第六點是「積極檢視非核家園政策」，核電管理跟核電科技其實是會變化的，全球對核能發電的觀點也有改變，執政黨應該積極去面對這個情勢。他說，童子賢董事長近期也就這個議題多次發言，相信這個議題也是社會大眾同樣重視的。

ET快訊
台大畢業生不爽「繳稅養軍人」　慘遭現役國軍秀報稅單打臉
快訊／海盜火球狀元認愛「美國第一美少女」　擁1200萬粉絲
今晨15.3℃！　下波更低溫雨區擴大時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

英系大老陳明文「70歲壽宴」席開80桌　蔡英文、陳水扁到場祝福

連3天對決3大案　柯文哲談北士科權利金：沒牌照議員比估價師專業？

吳釗燮被封「魔法部吵架王」　立委轟可悲：魔法是把邦交國變不見

快訊／唐吉訶德「藏籤」爭議　TENGA宣布：送每位扭蛋消費者最大賞

協商吵逾3小時！王國材枯等一下午　韓國瑜致意：非常不好意思

朝野舌戰逾3小時只確定「發言6分鐘」　賴清德國情報告3方案周四再議

協商超過2小時沒結論！不滿綠跳針　韓國瑜不耐煩喊休息

被爆藏籤！唐吉訶德將曝「補償措施」　北市消保官今赴西門店稽查

敬酒不吃不來也罷！黃越綏轟國民黨團缺席520　「一群勢利抓耙子」

邱國正兒子涉性交易遭國安局汰除　今罕見帶女兒現身成亮點！

李棟旭聽土味情話超氣「我44歲了^^」　「MBTI是SEXY」他怒喊：不要吵！

爸見女兒抽泣掏出千元鈔票　給1張繼續哭→1疊安靜離開

金紙免折直接飛爐內　網：神明自動點鈔機

觀眾鬧場大喊：拍遺照 小春安撫粉絲全場嗨炸

苦等5年！《慶餘年第二季》5/16登Disney+　張若昀滿血復活..權謀燒腦再升級

農場鵜鶘張巨嘴吞同事鴨　苦主被救出懵了：誰關燈

胡瓜101買錶被要求配貨500萬 「再也不去了」 ｜20240513 ET午間新聞

3m巨鰻站起從手中溜走！　魚販見牠絲滑逃命秒追上

主持婚禮新郎超失控　她崩潰下台：我先離開

台南市佳里區海澄里萊芉寮工廠火警　全面燃燒火勢猛烈

英系大老陳明文「70歲壽宴」席開80桌　蔡英文、陳水扁到場祝福

連3天對決3大案　柯文哲談北士科權利金：沒牌照議員比估價師專業？

吳釗燮被封「魔法部吵架王」　立委轟可悲：魔法是把邦交國變不見

快訊／唐吉訶德「藏籤」爭議　TENGA宣布：送每位扭蛋消費者最大賞

協商吵逾3小時！王國材枯等一下午　韓國瑜致意：非常不好意思

朝野舌戰逾3小時只確定「發言6分鐘」　賴清德國情報告3方案周四再議

協商超過2小時沒結論！不滿綠跳針　韓國瑜不耐煩喊休息

被爆藏籤！唐吉訶德將曝「補償措施」　北市消保官今赴西門店稽查

敬酒不吃不來也罷！黃越綏轟國民黨團缺席520　「一群勢利抓耙子」

邱國正兒子涉性交易遭國安局汰除　今罕見帶女兒現身成亮點！

4星座傻妹「都被渣男騙」！太善良慘變獵物

「表弟上台積電好臭屁」他發文抱怨1動作　網友有共鳴

避免趴睡、正確喝咖啡　5個生活習慣能越變越美

iPhone掛了「與世隔絕」一個早上　醫有意外收穫

美國安顧問：華府不認為加薩發生種族滅絕

海盜164公里火球狀元認愛！　「美國第一美少女」擁1200萬粉絲

外役監受刑人落跑！方青山犯9罪關7年9月　公布照片全國通緝

比銀杏更有用！專家推薦「大腦最愛」的5種食物　提升記憶不卡卡

3歲兒突暴衝「掙脫媽媽手」被車撞飛住ICU　母超自責

今年必備復古眼鏡！韓星都在戴無框眼鏡　Y2K紅框、豹紋框再流行

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

政治熱門新聞

快訊／TENGA：送每位消費者最大賞

陳明文70歲壽宴　蔡英文、陳水扁到場祝福

柯連3天對決3大案　首集談北士科

邱國正兒子涉性交易遭國安局汰除　今罕見帶女兒現身成亮點！

吳釗燮魔法部吵架王　立委轟可悲

被爆藏籤！唐吉訶德將曝「補償措施」

王國材枯等一下午　韓國瑜：非常不好意思

吳釗燮嗆「林北一定吵到底」　徐巧芯霸氣回：那我就是老娘！

朝野舌戰逾3小時只確定「發言6分鐘」　立院周四再議

不滿綠跳針　韓國瑜不耐煩喊休息

敬酒不吃！黃越綏轟國民黨團缺席520　「一群勢利抓耙子」

又是他！男狂拍徐巧芯住家身分曝光

韓主持協商喊「我很尷尬」　綠委想分享昌反對

蔡英文贈勳13名政務官員　賴清德獲頒「中山勳章」

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

10年前買鴻海股票「放到忘記」！吳怡霈翻出帳戶嚇呆

台南明德外役監26歲受刑人跑了　正面照曝光

社區電梯基金按坪數分！她住1F拒付挨告結果曝

市場衣服「1件39元」！女結帳傻眼　秒被恐怖陣法包圍

露營區虐死人！今年才開幕　Google五星好評

狼司機假借看夜景性侵女大生　判7年半定讞

一堆人等吃壽司！「店員大聲喊一句」6組客人秒結帳

即／父遭騙走3千萬房產「主嫌落網」　女兒發文謝檢警

快訊／台南工廠火警　全面燃燒

牛肉麵99元！三商巧福生日慶優惠5/14登場

台南女童遭「狂賞10耳光」巴到站不穩！嬤曝動手原因

「最強外掛」安芝儇宣布搬到台灣！球迷嗨翻：歡迎成為高雄人

友靠新青安「買1200萬預售屋」！他見地點愣了

歐陽娜娜伯克利讀6年「只有文憑沒學位」親回應爭議

台南塑膠工廠3000平方公尺廠房陷火海

更多

最夯影音

更多

李棟旭聽土味情話超氣「我44歲了^^」　「MBTI是SEXY」他怒喊：不要吵！

爸見女兒抽泣掏出千元鈔票　給1張繼續哭→1疊安靜離開

金紙免折直接飛爐內　網：神明自動點鈔機

觀眾鬧場大喊：拍遺照 小春安撫粉絲全場嗨炸

苦等5年！《慶餘年第二季》5/16登Disney+　張若昀滿血復活..權謀燒腦再升級

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面