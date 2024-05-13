前政委郭耀煌喊話賴清德「檢視非核政策」　全球對核電觀點有變

▲前政委郭耀煌。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

準總統賴清德即將上任，能源議題備受各界關注。行政院前科技政務委員、成功大學副校長郭耀煌13日提出六點建議，其中包括「積極檢視非核家園政策」。他指出，核電管理跟核電科技其實是會變化的，全球對核能發電的觀點也有改變，執政黨應該積極去面對這個情勢。

郭耀煌指出，近期因夏季電價、台電巨額虧損，還有幾個區域性的停電事件，使得社會大眾注意到台灣的供電問題，也引起立法院的討論。電力供應問題是很敏感的，執政者一不小心就會引起民怨，甚至導致政務官下台，不得不謹慎。

郭耀煌表示，首先台灣半導體和電子製造業領先全球，這些產業需要有穩定而低廉的電力供應，以維持競爭優勢，所以對電力的供應品質是敏感的。他說，現在半導體跟電子製造業所使用的台灣供電比例已經相當高，未來是否還可能占有更高的電力供應，需要審慎評估的。

郭耀煌表示，商業週刊在2022年的報導，預估到2025年，光台積電就會占全台整體能源消耗的12.5%；但是，當前台積電建廠速度遠較當年的評估快，用電比重也會更大。他指出，現在它還持續受到歡迎，要到各個縣市去蓋新廠，這麼高的電力需求是不是台灣的供電可以應付的，其實是需要審慎評估跟規劃的，何況還有其他的半導體廠要蓋晶圓廠。

郭耀煌指出，政府為了維持前述產業的優勢，在政策跟資源配置常常朝這些產業傾斜。這個可能會跟其他產業的電力需求，乃至於民生用電發生競合關係。

郭耀煌認為，台灣是缺乏能源的國家，必須要從國外進口能源。早期主要是靠火力發電跟核能發電，火力發電以燃煤和燃油為主，但是它們有汙染的問題，現在大家強調綠電，所以就轉向用天然氣跟用再生能源。

他表示，台灣配合這個趨勢，也大力推動再生能源，尤其是太陽能發電跟風力發電，但這些都需要大型場域，才符合經濟規模；但是問題在於，台灣地小人稠，沒有很多合乎成本效益的大型場域，何況有很多案例都沒有比較完整的環境影響評估，甚至產生了幾個弊案，包括槍擊案。

針對核電，郭耀煌表示，執政黨因為推動非核家園政策，所以沒有蓋新的核能電廠，原有的核電廠也陸續退役，發電基載也越來越緊張，而且台灣電力系統的韌性也不足，導致供電品質跟效率不佳。

所以對於台灣能源現況，郭耀煌提出六點建議：第一，台灣的能源政策應該跟產業政策一併考量，不應該各自考慮，並且應經過評估之後，適度的調整產業結構。第二是「重新檢視再生能源的政策」，並且改善再生能源供應鏈的體質，供應穩定而優質的綠電。

第三是強化台灣電力系統的韌性，郭耀煌說，這個需要台電加速建設，並且研發自主技術；第四是鼓勵創新經濟，研發用電效率高或低耗電的新創事業，尤其是資料經濟和高值化的軟體服務。

郭耀煌指出，第五是全球運籌，以Google為例，它是創新經濟和資料經濟的巨擘，也在台灣蓋了幾個資料中心，也是要使用綠電的。所以，台灣政府要幫它找綠電，而不是美國政府。現在台積電陸續到國外去建廠，其實可以參考這樣的策略。

最後，郭耀煌表示，第六點是「積極檢視非核家園政策」，核電管理跟核電科技其實是會變化的，全球對核能發電的觀點也有改變，執政黨應該積極去面對這個情勢。他說，童子賢董事長近期也就這個議題多次發言，相信這個議題也是社會大眾同樣重視的。