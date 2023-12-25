　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

45萬YTR遊日被「當賊羞辱」！北海道旅館業者發文道歉了

▲肉比頭入住北海道飯店被刁難。（圖／翻攝自YouTube／Zoebitalk肉比頭）

▲「Zoebitalk肉比頭」日前帶親友到北海道玩，未料卻遇到訂房網出包，被飯店刁難。（圖／翻攝自YouTube／Zoebitalk肉比頭）

記者彭懷玉／台北報導

旅遊YouTuber「Zoebitalk肉比頭」日前帶親友到北海道玩，未料卻遇到訂房網出包，但旅館不僅全程態度差，還要求他們支付26400元日幣（約6000元新台幣）的額外費用，雙方爭執超過3小時。對此，該旅館今稍早於粉專上發出道歉聲明，「飯店部分員工的服務確實存在不當之處，對此我們深感抱歉。」

▲肉比頭入住北海道飯店被刁難。（圖／翻攝自YouTube／Zoebitalk肉比頭）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲肉比頭入住北海道飯店被刁難。（圖／翻攝自YouTube／Zoebitalk肉比頭）

夫妻檔「Zoebitalk肉比頭」15日上傳影片指出，自己帶家人到北海道阿寒湖旅遊，入住鶴雅集團系列其中一間知名4星級旅館「阿寒之森鶴雅休閒渡假飯店花悠香」，本來應該是8人入住2間4人房，但日本飯店接收到資訊，卻是顯示4人入住2間4人房，日方認為8人入住超過預訂資料，須加收台幣6000多元，因此雙方起了爭執，甚至要他們自行找Booking客服解決此事。後來雙方釐清是訂房平台系統出錯，導致訂單有誤，YouTuber未被加收費用，但日方態度不佳，沒道歉也沒給予補償，影片曝光後引起網友熱議。

▲北海道溫泉休閒渡假飯店鶴雅集團（日本北海道）發文道歉。（圖／翻攝自北海道溫泉休閒渡假飯店鶴雅集團（日本北海道））

▲北海道溫泉休閒渡假飯店鶴雅集團發文道歉。（圖／翻攝自北海道溫泉休閒渡假飯店鶴雅集團（日本北海道）

對此，「阿寒之森鶴雅休閒渡假飯店花悠香」似乎注意到影片的發酵，稍早於粉專上發出道歉聲明，內容指出，「經過我們主動確認，飯店部分員工的服務確實存在不當之處，對此我們深感抱歉。而我們也確認了第三方訂房系統，當日入住的貴賓確實是預定並完整支付八人的費用，但因為第三方訂房系統發生錯誤，導致雙方有了誤會。關於這點我們已經向第三方訂房系統申訴，請他們儘早修正系統錯誤問題，飯店也會多加注意和確認，避免類似事件再次發生。」

而Zoebitalk肉比頭也移除該影片，並在貼文下方留言，「我們也很遺憾經歷這次的狀況，但後續也確實感受到貴飯店十分誠懇的處理態度，很高興如今能在友好互動過程中達成圓滿共識，深信本事件已和平落幕，兹對於關心本事件之大眾及相關批評，均謹記指教且致上萬分謝意，希望彼此未來都可以更好，並回歸平靜的生活。」

ET快訊
獨／性侵假釋卻3度缺席身心治療課　胡睿兒遭起訴認了：睡過頭
快訊／不是美工刀！國三生凶器曝光　猛刺對方胸脖
快訊／好消息！　國三生救回來了
45萬YTR遊日被「當賊羞辱」！北海道旅館業者道歉了
立委候選人火辣聖誕裝「內搭白蕾絲」　邪惡視角曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

2024青龍年「12生肖」運勢曝！第1名逢「強命年」財運、貴人雙旺

男友愛愛敷衍「沒前戲就硬督」！她求歡又被拒絕：感情淡如兄妹

冬至掃墓驚見「水泥封墳」！竟是兒媳狠毒所為　婆婆嚇壞提告

2024年「超強運四生肖」旺到爆！　專家：事業有成　富貴滾滾來

松山機場宣布恢復收「計程車停留服務費」　元旦起搭小黃貴50元

婚後「輪流住婆家、娘家」　她提3優點！竟釣出一票人：兩邊住+1

45萬YTR遊日被「當賊羞辱」！北海道旅館業者發文道歉了

機車直接左轉！台南市府宣布擴大實施　新增試辦路段快看

「SPY×FAMILY間諜家家酒」快閃台中！2.5公尺巨型安妮亞首亮相

快訊／政大周俊宇老師病逝！享年43歲　校方悲慟證實

沒做過傳產就別酸！ 豬販：很少年輕人肯做

蔡依林穿醜毛衣陪你過聖誕♥　《馬德里不思議》唱一半「響起聖誕歌」

熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生

媽分享「寶寶拱橋」傳說　遇到後竟真的迎來二寶！

混血臉「代表台灣參賽」挨批　戴凱文「全台語」反擊酸民！

Jennie宣布離開YG「自己當老闆」　成立個人品牌...官網秒被塞爆！

老師掉水裡「先吃雞腿還是糖」　4萌娃答案笑翻網：沒人救老師

0求生慾！男友遲到30分鐘　還用魔術變中指女友超爆氣

野生林曉培快閃信義區　與街頭藝人飆唱「心動」

王心凌唱《愛你》吳謹言.黃小蕾現身　台上玩親親..讚她：內心非常強大

2024青龍年「12生肖」運勢曝！第1名逢「強命年」財運、貴人雙旺

男友愛愛敷衍「沒前戲就硬督」！她求歡又被拒絕：感情淡如兄妹

冬至掃墓驚見「水泥封墳」！竟是兒媳狠毒所為　婆婆嚇壞提告

2024年「超強運四生肖」旺到爆！　專家：事業有成　富貴滾滾來

松山機場宣布恢復收「計程車停留服務費」　元旦起搭小黃貴50元

婚後「輪流住婆家、娘家」　她提3優點！竟釣出一票人：兩邊住+1

45萬YTR遊日被「當賊羞辱」！北海道旅館業者發文道歉了

機車直接左轉！台南市府宣布擴大實施　新增試辦路段快看

「SPY×FAMILY間諜家家酒」快閃台中！2.5公尺巨型安妮亞首亮相

快訊／政大周俊宇老師病逝！享年43歲　校方悲慟證實

網傳搬到新北板橋　長腳麵食聲明：僅基隆一家「外縣市無分店」

新疆雲豹闖進農村「3天咬死50多隻羊」　牧民頭痛：來吃自助餐的

耶誕假期「港股停市」！　1／3港人外遊

綠營轟賴清德老家航測圖有誤　新北市府：建物不能移「門牌可以」

出門跟愛貓「揮手說掰掰」獲靈性回應　網點出殘酷真相：叫你快滾

「桃園新站」三鐵共構潛力無限！注入翻轉動力打造幸福宜居城市

2024青龍年「12生肖」運勢曝！第1名逢「強命年」財運、貴人雙旺

美國5歲小男孩失蹤20年！遺骸就在樹林裡　生母與男友涉重嫌

蔣萬安「台北隊」就職週年　推動法律諮詢便民化、維護市民消費權益

2024消費電子產業3大關鍵　郭明錤：蘋果Vision Pro出貨50萬部

餵魚見貓站池邊「以為是好奇」 下秒一撈獵物Get！眾人全驚呼

生活熱門新聞

聖誕老公公在這！21：15通過台灣

新北15歲男學生遭同學割喉命危！校長還原經過：事發突然來不及制止

台人遇寒流最愛1穿搭！全場認同：跟鐵皮屋一樣

又要降溫了！逾半個台灣急凍「跌破10度」　13縣市低溫特報

快訊／政大周俊宇老師病逝！享年43歲

辣妹暖暖包卡在胯下　阿伯目睹表情超驚恐

D乳網紅遭催婚！妹幫1句回擊秒KO

再凍一波！聖誕節清晨最冷「探9度」　「全台有雨」時間出爐　

今晨7.5℃！16縣市低溫特報　「全台連下2天」時間曝

獨／少子化衝擊碩班生源！淡江、中華、大葉等校多系碩士專班停招

冰封奇景！玉山主峰前風口鐵棚區如「冰凍隧道」

獨步全球！公路局2修路工法奪專利　1坑洞7分鐘完成修補

創新高！長榮航空發6個月年終　機師調薪最高2萬元

更多熱門

相關新聞

特搜秋田8大景點！整片雪白樹冰超美

特搜秋田8大景點！整片雪白樹冰超美

位於日本東北的秋田縣有許多值得一去的景點！以下就整理秋田必去8大景點，像是冬天一定要朝聖「森吉山樹冰」，搭纜車將整片雪白樹冰盡收眼底，還有全日本最深的「田澤湖」，不僅獲選「日本百景」之一，也是日本最美的湖泊之一，甚至還能親身體驗男鹿半島特有的「生剝鬼節」，趕快安排時間來秋田玩了。

岐阜飛驒高山老街必吃、必買攻略

岐阜飛驒高山老街必吃、必買攻略

秋田5大特選必吃！百年烏龍麵超美味

秋田5大特選必吃！百年烏龍麵超美味

日本環球最新名偵探柯南3設施明年開

日本環球最新名偵探柯南3設施明年開

搭長榮飛日本松山！4天1人21900元起

搭長榮飛日本松山！4天1人21900元起

關鍵字：

日本旅遊北海道旅遊Zoebitalk肉比頭

讀者迴響

熱門新聞

聖誕老公公在這！21：15通過台灣

短裙正妹淪乞丐牙齒掉光呆坐路邊！流浪超2個月

即／新北15歲國三男學生遭割頸命危

499吃到飽復活！　電信3雄爭霸戰再起

新北15歲男學生遭同學割喉命危！校長還原經過：事發突然來不及制止

范瑋琪剛發聲…大牙突爆「身心崩潰」：撐不住了！

即／衝突原因曝！疑把女學生趕出教室　國三生遭割頸命危

快訊／遭彈簧刀割頸命危！新北國三生葉克膜搶救中

姓名對中「4字任1字」免費喝超商咖啡

台中男慘死國道遺體難辨認　兒不知他為何出門

24歲女陰道突摸到「一顆貢丸」！　醫一查：慢慢垂下來了

台人遇寒流最愛1穿搭！全場認同：跟鐵皮屋一樣

親弟澳洲遭刺殺　李東健「天天酗酒10年」：曾住進醫院2個月

又要降溫了！逾半個台灣急凍「跌破10度」　13縣市低溫特報

9m高陸橋墜落...台中58歲男慘死國道　警證實遭多車撞輾

更多

最夯影音

更多
沒做過傳產就別酸！ 豬販：很少年輕人肯做

沒做過傳產就別酸！ 豬販：很少年輕人肯做
蔡依林穿醜毛衣陪你過聖誕♥　《馬德里不思議》唱一半「響起聖誕歌」

蔡依林穿醜毛衣陪你過聖誕♥　《馬德里不思議》唱一半「響起聖誕歌」

熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生

熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生

媽分享「寶寶拱橋」傳說　遇到後竟真的迎來二寶！

媽分享「寶寶拱橋」傳說　遇到後竟真的迎來二寶！

混血臉「代表台灣參賽」挨批　戴凱文「全台語」反擊酸民！

混血臉「代表台灣參賽」挨批　戴凱文「全台語」反擊酸民！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面