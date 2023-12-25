45萬YTR遊日被「當賊羞辱」！北海道旅館業者發文道歉了

▲「Zoebitalk肉比頭」日前帶親友到北海道玩，未料卻遇到訂房網出包，被飯店刁難。（圖／翻攝自YouTube／Zoebitalk肉比頭）



記者彭懷玉／台北報導

旅遊YouTuber「Zoebitalk肉比頭」日前帶親友到北海道玩，未料卻遇到訂房網出包，但旅館不僅全程態度差，還要求他們支付26400元日幣（約6000元新台幣）的額外費用，雙方爭執超過3小時。對此，該旅館今稍早於粉專上發出道歉聲明，「飯店部分員工的服務確實存在不當之處，對此我們深感抱歉。」

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▲肉比頭入住北海道飯店被刁難。（圖／翻攝自YouTube／Zoebitalk肉比頭）



夫妻檔「Zoebitalk肉比頭」15日上傳影片指出，自己帶家人到北海道阿寒湖旅遊，入住鶴雅集團系列其中一間知名4星級旅館「阿寒之森鶴雅休閒渡假飯店花悠香」，本來應該是8人入住2間4人房，但日本飯店接收到資訊，卻是顯示4人入住2間4人房，日方認為8人入住超過預訂資料，須加收台幣6000多元，因此雙方起了爭執，甚至要他們自行找Booking客服解決此事。後來雙方釐清是訂房平台系統出錯，導致訂單有誤，YouTuber未被加收費用，但日方態度不佳，沒道歉也沒給予補償，影片曝光後引起網友熱議。

▲北海道溫泉休閒渡假飯店鶴雅集團發文道歉。（圖／翻攝自北海道溫泉休閒渡假飯店鶴雅集團（日本北海道））

對此，「阿寒之森鶴雅休閒渡假飯店花悠香」似乎注意到影片的發酵，稍早於粉專上發出道歉聲明，內容指出，「經過我們主動確認，飯店部分員工的服務確實存在不當之處，對此我們深感抱歉。而我們也確認了第三方訂房系統，當日入住的貴賓確實是預定並完整支付八人的費用，但因為第三方訂房系統發生錯誤，導致雙方有了誤會。關於這點我們已經向第三方訂房系統申訴，請他們儘早修正系統錯誤問題，飯店也會多加注意和確認，避免類似事件再次發生。」

而Zoebitalk肉比頭也移除該影片，並在貼文下方留言，「我們也很遺憾經歷這次的狀況，但後續也確實感受到貴飯店十分誠懇的處理態度，很高興如今能在友好互動過程中達成圓滿共識，深信本事件已和平落幕，兹對於關心本事件之大眾及相關批評，均謹記指教且致上萬分謝意，希望彼此未來都可以更好，並回歸平靜的生活。」