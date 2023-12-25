龜山悲劇！機車闖紅燈與轎車擦撞　騎士頭部重創不治

▲機車速闖紅燈釀車禍，現場一片狼藉。（圖／翻攝畫面）

圖文／周刊王CTWAN

桃園市龜山區萬壽路二段與大同路口，20日下午發生一起死亡車禍震撼眾人，機車騎士狂奔而來，卻在路口闖紅燈不慎與小客車擦撞，騎士頭部重創倒臥在地，生命瞬間消逝，院方奮力搶救仍無濟於事，宣告不治。

警方獲報後立即趕抵現場處理，事後透過行車紀錄器與監視器畫面，解開事發經過之謎，畫面中機車騎士超速闖紅燈，與對向黃燈急轉彎小客車進入路口時，發生悲劇。

桃園市政府警察局統計顯示，本年度內發生的24小時內死亡交通事故中，有10起是因闖紅燈所致，共涉及10人，其中不僅有汽車駕駛，還包括機車騎士和行人。

近日雨雪不斷，氣溫驟降，若駕駛者不守速限且冒然闖紅燈，事故風險大增，為了遏止此類交通災害，今年以來已有2萬2千餘件闖紅燈行為被取締，超速更有1萬6千餘件，顯示警方在防範這類事故上付出不少努力。

交通警察大隊長林鼎泰呼籲，當行經路口見到黃燈時，駕駛應當提高警覺，不要急著催油門，而是應該減速煞車，以確保行車安全，交通安全需由所有用路人共同努力，遵守法規、保持警覺，方能杜絕悲劇發生。

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