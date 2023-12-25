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清潔隊養「黑水虻」蟲蟲黑海曝光　每天化200公斤廚餘！

▲▼嘉義梅山清潔隊養黑水虻，每天去化200公斤廚餘。（圖／嘉義縣政府）

▲清潔隊養黑水虻，每天去化200公斤廚餘。（圖／嘉義縣政府，下同）

記者許力方／綜合報導

嘉義縣梅山鄉每天約產生300公斤廚餘，過去廚餘多是打到檳榔梗有機堆肥中，製成有機堆肥，嘉義縣政府今年補助梅山鄉清潔隊，利用「黑水虻」養殖去化廚餘設施，有效為當地每日去化200公斤的廚餘，不僅生產過程碳排放量低，且幼蟲到成蟲再孵化還是友善循環。

梅山鄉清潔隊長劉瑞欽說明，梅山鄉每天約產生300公斤廚餘，過去廚餘多是打到檳榔梗有機堆肥中，因腐爛速度慢、需看天氣，製成有機堆肥需3至6個月，且碳排放高；而現在黑水虻每天能吃掉近200公斤廚餘，生產過程碳排放量低，且幼蟲到成蟲再孵化還是友善循環。

▲▼嘉義梅山清潔隊養黑水虻，每天去化200公斤廚餘。（圖／嘉義縣政府）

▲▼嘉義梅山清潔隊養黑水虻，每天去化200公斤廚餘。（圖／嘉義縣政府）

▲▼嘉義梅山清潔隊養黑水虻，每天去化200公斤廚餘。（圖／嘉義縣政府）

黑水虻是種資源昆蟲，成長過程分卵、幼蟲、蛹及成蟲等4大階段，生長周期約28至35天，蟲卵3至5天、幼蟲15至18天、蛹蟲4至5天、成蟲5至7天，在幼蟲努力長大成蟲的過程中能大量地吃掉廚餘，消化後排出的虻糞富含有機質，是很好的天然有機肥料，也很適合用來增加土壤的肥沃程度，長大的蟲體還可以直接餵雞、餵魚，加工處理後能做水產養殖高蛋白粉的使用。

嘉義縣長翁章梁、梅山鄉長林俊謀、環保局長張輝川等人，24日上午特別視察養殖情形，翁章梁表示，一隻黑水虻可以吃掉2至3公斤的廚餘，除了能去化廚餘，虻糞富含有機質可做有機堆肥，虻體也能飼養家禽、水產養殖，還能提煉蟲油製成化妝品，是自然界中僅次於蜜蜂，對人類有益的昆蟲。

嘉義縣為接軌聯合國永續發展目標(SDGs) ，推動黑水虻去化廚餘，藉由黑水虻特性，生命週期各個階段都可利用，幾近零廢棄，也不會產生太多的碳排放量，符合淨零碳排及資源永續循環再利用國際趨勢。

▲▼嘉義梅山清潔隊養黑水虻，每天去化200公斤廚餘。（圖／嘉義縣政府）

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關鍵字：

黑水虻嘉義廚餘

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