冬至掃墓驚見「水泥封墳」！竟是兒媳狠毒所為　婆婆嚇壞提告

▲老婦人掃墓地時驚見墳被水泥封了。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

大陸上海一名老婦人冬至掃墓時，發現自己的壽穴（提前購買的福位）被人用水泥封掉，就連墓碑上的壽名也被抹去，經查竟是兒媳所為，氣得她崩潰吃不下飯，憤而告上法院。最終法院判決兒媳應恢復原狀，並支付婆婆精神損害撫慰金5000人民幣（約新台幣2.2萬元）。

《澎湃新聞》報導，王姓老婦的丈夫、大兒子早年去世，為了能讓老母親百年後與他們合葬，小兒子一家購置了一塊3穴墓地，其中1個空穴留給婦人日後落葬，並在墓碑上龕好壽名。某年冬至，王老太太清掃墓地時卻發現，她的位置被水泥封起來，墓碑上的壽名也被抹去。經與墓地管理處核實，發現居然是小兒子的老婆胡某做出了這樣的舉動。

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原來，2人早年曾因動遷利益分割問題心生嫌隙，心有埋怨的小兒媳竟選擇以這樣的方式出氣。得知此事後，王老太心情鬱悶、茶飯不思，精神上受到嚴重傷害，向浦東新區人民法院提起訴訟。

浦東新區人民法院經審理認為，購墓、立碑等行為為民間習俗，符合公序良俗，應予法律保護。因該墓為3穴墓地，原墓碑文字已清楚表明是王老太太及丈夫、大兒子的合葬墓地，使用人、用途均是特定的，具有排他性，盡管王老太太尚健在，但在一般情況下，不能隨意變動特定性。

法院認定，胡某的行為已經構成對王老太太享有的墓地使用權的侵害，應當依法承擔民事責任，將係爭墓地恢復原狀。同時，墓地的使用權具有特定人格象徵意義，胡某的行為明顯侵犯了王老太的精神利益，故人民法院酌定其賠償王老太精神損害撫慰金5000元。法院判決後，雙方均未上訴，案件目前已生效。

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