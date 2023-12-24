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社會 社會焦點 保障人權

噴藥驅蛀蟲害4歲女童磷化鋁中毒亡　無照業者賠120萬換免囚

▲台南市消防局提醒民眾，穀倉煙燻防除蟲作業小心防範火災避免中毒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲噴藥除蟲時應注意安全，避免中毒。上為示意照，與本文無關。（圖／記者林悅翻攝）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄市一名劉姓男子因家中木作裝潢被蛀蟲咬爛，透過裝潢公司找來林姓除蟲業者到家裡噴藥除蟲，沒想到林男等人燻蒸含有磷化鋁的劇毒農藥，沒掌握好藥劑份量，噴藥時也沒清場，害劉男一家4口吸入藥劑過量中毒，送醫後劉男的4歲小女兒急救一天後仍回天乏術，檢方依過失致死罪將林男起訴，法院審理後判林徒刑2年。全案再上訴，二審法官審酌林最終坦承犯行，並以120萬和劉家達成調解，給予緩刑5年。可上訴。

判決指出，劉姓男子發現家裡的木作裝潢有蛀蟲後，透過裝潢公司找來林男（48歲）等人協助除蟲，前年10月18日上午9時許，林男帶著兒子和陳姓員工的兒子（24歲）到劉男家中除蟲，林男在被粉蠹蟲啃咬的裝潢上，使用含有磷化鋁的農藥進行燻蒸。

不過，林男3人燻蒸時，只用塑膠袋蓋住裝潢，劉男一家4口仍留在屋內其他房間沒離開家中，林男除完蟲就離去，隔天晚上，劉家人發現屋內仍有除蟲劑的味道，到了凌晨，4人陸續出現頭痛、胸悶、嘔吐等症狀，其中劉男的4歲小女兒因磷化鋁中毒嚴重，送往聯合醫院急救後，再轉院至高醫，但搶救1天後仍宣告不治。

檢警接獲通報後介入偵辦，發現林姓男子等人沒有相關除蟲證照，在噴藥時沒注意到周圍2公尺不該有人活動，也沒有清場就進行消毒，而法醫鑑定報告也指出，劉姓女童因磷化鋁中毒出現急性呼吸窘迫症候群、肺炎等病症，最後因肺、心、腎、腦多重器官壞死、水腫而死，因此認定兩人有過失，偵結依過失致死罪起訴林、陳兩人。

法院審理時，林男辯稱已經告訴介紹人使用藥劑有風險，他以為介紹人已經告訴屋主，主張沒有過失，但法官認為他沒使用合法藥物，也沒善盡告知的義務，更沒與家屬達成和解，因此依過失致死罪判他徒刑2年；至於當助手的陳男則因為沒有實際投藥行為，獲判無罪。

雙方都再上訴，林男坦承犯行並拿出120萬和劉男一家達成調解，希望法官能從輕量刑，而陳男也願意賠償劉家80萬元。二審法官管審酌林最終坦承犯行，並與受害人達成調解，應已知所警惕，無再犯之虞，維持刑期但讓他緩刑5年，可上訴。另陳男則維持無罪。

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