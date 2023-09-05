　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

險被引火焚身！裝滿8公升汽油朝父子狂噴　恐怖鄰居重判8年

▲彰化阿伯朝鄰居父子噴汽油。（圖／ETtoday資料照）

▲彰化阿伯朝鄰居父子噴汽油。（圖／ETtoday資料照，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

1名70歲詹姓男子今年4月間，看到鄰居謝男要載兒子上學，突然拿出高壓噴灑器朝父子噴灑汽油，左手則準備點火引燃，謝男見狀立即出拳將他撂倒在地，及時阻止憾事發生，但父子也因此受到手和左眼傷害、吸入有機溶劑氣體等傷害，彰化地院審結，依犯成年人故意對兒童犯殺人未遂罪及殺人未遂罪，將詹男判處有期徒刑8年。

案發當時，詹男對鄰居謝男心生不滿，預謀犯案，4月17日上午11點33分，到一間百貨商場購買2空桶，再購得含瓦斯罐及噴火器1組，犯案前一晚將空桶注入8公升汽油，再返回住家，準備伺機而動。

▲▼彰化父子遭「噴汽油」險點火焚身　勇爸一拳KO鄰居救下兒子。（圖／爆廢公社）

4月24日上午7時18分許，詹男在謝男住處前，見謝男父子外出，即手持連汽油高壓噴灑器連續朝2人噴灑汽油，另持噴火器要點火時，遭謝男推倒在地，但父子也因此受到手和左眼傷害、吸入有機溶劑氣體等傷害。檢察官認為，被告恐嚇的行為，差點導致2被害人死亡為殺人未遂罪嫌，又故意對未成年謝子犯罪，向法官請求依違反兒童少年福利與權益保障法加重其刑。

法官審理，詹男坦承有以高壓噴灑器朝告訴人噴灑汽油，並持噴火器，惟矢口否認有殺人未遂犯行，並辯稱：並未朝其父子噴灑汽油，且未打開噴火器開關。但法官調閱監視器，詹男確實有轉動噴火器開關鈕，兼衡準備的汽油並非少量，足認其確有殺人之直接故意。

▲▼彰化父子遭「噴汽油」險點火焚身　勇爸一拳KO鄰居救下兒子。（圖／爆廢公社）

法官審酌詹男犯罪動機僅因細故對詹男懷恨在心，就以噴灑汽油、放火的方式危害其生命安全，用放火殺人的手段，兩父子可能因此遭受難以想像的痛苦與驚恐，手段殘酷，如果放火一旦失控延燒，可能造成更大的危害，危險性不能小覷。

再者，被告犯後僅坦承為傷害、恐嚇，而否認殺人未遂犯行、尚未賠償被害人所受損害犯後態度，患有憂鬱症病史等，依犯成年人故意對兒童犯殺人未遂罪及殺人未遂罪，將詹男判處有期徒刑8年。

ET快訊
郭台銘副手4條件曝光！　親揭關鍵
快訊／涉收賄勒索逾千萬　前台南議長郭信良遭起訴
新颱「鴛鴦」最快今生成　專家：不會再搞變化多端路徑
30歲男隆鼻求財死亡　整形名醫判賠556萬
吃飯「出現1症狀」恐是癌症警訊！　千萬別輕忽
LIVE／男偶像被爆嫖妓約砲！郭台銘傳握死亡筆記本　科技男中
國小兒聯絡簿寫「訂簽Chinese筆」　家長轟爆：學校要求的
快訊／科技男中大樂透0.53億！　用小孩生日養牌10年

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

控泰山賤賣全家持股　龍邦董座劉偉龍挨告誹謗不起訴

涉收賄勒索逾千萬元　前台南市議長郭信良遭起訴

半小時抓3移工騎電動車酒駕　警籲：酒後騎慢車上路仍觸刑法

校警偷吃人妻　被分手怒傳「裸體合照」！下場曝光

網售「含毒越南減肥茶」宣稱療效　夫妻檔2年撈百萬下場慘了

別在臉書炫耀中發票！心機男盜領95筆詐3萬　給帳戶的也慘了

搶搭小黃險釀人命！他慘遭2酒客暴打+刀刺腹、背...1嫌落焹

澎湖火燒船真相曝！他電魚被逮超不爽　花40萬找4人燒爛取締船

小花貓颱風天躲引擎室取暖　女駕駛開到派出所求救！可愛模樣曝

台南已故副議長詐領助理費案　妻女繳回犯罪所得獲緩刑

台玻46歲員工罹癌病故　家屬頭七帶遺照抗議！

台中市「睽違5年颱風假」KTV訂位9成滿、百貨營業

太魯閣悲劇2年後首見破碎車廂　她哽咽「難想像女兒當下狀況」

颱風發威「花蓮柴柴」堅持出門　尿完還不回家...主人全濕崩潰

任容萱送「全家回憶」Selina哭慘　她驕傲：她愛我，全世界都羨慕

超消暑！日男發明涼感神器　塞進T恤自動把風「扇」進來

伯朗大道淹成「伯朗大海」開車經過驚呆：水上樂園？

車廂搜出18塊遺骸＋2顆牙 太魯閣號再尋獲10袋↑物品

男租千萬敞篷跑車酒駕被逮　吊牌2年...恐面臨天價求償！

海葵颱風今晨２次登陸　本島今晚脫離暴風圈！

控泰山賤賣全家持股　龍邦董座劉偉龍挨告誹謗不起訴

涉收賄勒索逾千萬元　前台南市議長郭信良遭起訴

半小時抓3移工騎電動車酒駕　警籲：酒後騎慢車上路仍觸刑法

校警偷吃人妻　被分手怒傳「裸體合照」！下場曝光

網售「含毒越南減肥茶」宣稱療效　夫妻檔2年撈百萬下場慘了

別在臉書炫耀中發票！心機男盜領95筆詐3萬　給帳戶的也慘了

搶搭小黃險釀人命！他慘遭2酒客暴打+刀刺腹、背...1嫌落焹

澎湖火燒船真相曝！他電魚被逮超不爽　花40萬找4人燒爛取締船

小花貓颱風天躲引擎室取暖　女駕駛開到派出所求救！可愛模樣曝

台南已故副議長詐領助理費案　妻女繳回犯罪所得獲緩刑

北市文山區再增1例登革熱！40多歲男曾去台南

阿本揭《棒棒糖》位階內幕！　感嘆「公司資源都放在一軍上」

偏執性民族主義蔓延　台灣要在供應鏈亂流中摸好出路

控泰山賤賣全家持股　龍邦董座劉偉龍挨告誹謗不起訴

涉收賄勒索逾千萬元　前台南市議長郭信良遭起訴

民進黨控藍白是抹黑大聯盟　點名柯文哲「造謠慣犯」

郭台銘副手4條件曝光！　親揭關鍵「一定是女性、能力比我強」

民眾黨幹部涉黑連環爆　他點原因：網路上「指黑中心」每天更新

友人批「讓我思考一下好嗎？」沒禮貌　眾人揪1巨雷：不開心

新田真劍佑15部影劇推薦！《航海王》索隆超帥還原、是漫改電影專業戶

社會熱門新聞

快訊／鼓山醉男充電線被拔暴走墜海！送醫不治

嘉義縣28歲男遭4煞押走　疑遭打死丟包產業道路

他出軌大陸小三懷孕　弟幫娶回台

快訊／高雄海軍陸戰隊命案！中尉陳屍榕樹下

剛開學放颱風假　小二女童意外墜樓亡

裝甲車攻堅詐團老巢！嫌只穿內褲角落發抖

婦紅燈3秒硬闖　撞飛騎士12秒才下車

大安森林公園驚見遛鳥俠！邊走邊摸嚇壞人

全台唯一！董座霸氣捐「鋼砲」警車

高雄44人吃冰食物中毒！衛生局重罰36萬

即／高雄鼓山漁市場21男墜海！無生命跡象送醫

太魯閣事故車廂又搜出1片人骨、1顆牙

即／台中7歲女童9樓墜落　命危搶救中

酒店咖吸金249億！　豪奢「齊人之福」生活起底

更多熱門

相關新聞

北斗將迎第一間星巴克！　在地挖出可能據點引關注

北斗將迎第一間星巴克！　在地挖出可能據點引關注

大型連鎖業者進駐，對於地方來說都是生活機能一大提升，過去南彰化除員林市外，其他區域被認為是偏鄉，不過近期在臉書社團《我是北斗人》中，一則貼文指出，星巴克即將落腳北斗鎮，而引發關注。

人夫偷吃妻子弟媳　摩鐵激戰「給正能量」

人夫偷吃妻子弟媳　摩鐵激戰「給正能量」

彰化市颱風假堆出垃圾山　監視器拍到沒品人將開罰

彰化市颱風假堆出垃圾山　監視器拍到沒品人將開罰

彰化火車站前移工打群架　1死1重傷

彰化火車站前移工打群架　1死1重傷

絕美「火燒雲」籠罩彰化　壯觀焰橘交織出夢幻粉

絕美「火燒雲」籠罩彰化　壯觀焰橘交織出夢幻粉

關鍵字：

彰化焚身過失殺人高壓噴灑器汽油

讀者迴響

熱門新聞

即／侯友宜將有「重大宣布」！

展瑞拆夥哥哥！吵架原因曝光

人夫「LINE偷情新招」！網友驚：還有這招

年過40歲「飄老人味」！醫曝3原因：這2部位最臭

快訊／鼓山醉男充電線被拔暴走墜海！送醫不治

他吃完螯龍蝦堡呼吸困難！麥當勞回應了

男偶像遭台網紅女友「爆嫖妓又約砲」！

上班8天被扣8萬！海底撈員工怒曬明細...網挺爆店家

85大樓剩養蚊子　網：黃毒都在那

快訊／海葵陸警05：30解除　鴛鴦估今生成

日本單親媽哭訴　「只有台灣人接受我」

加油爽中1000萬！4張3~4月大獎發票沒人領　今錯過就沒了

突收「信用卡1800元年費」！好市多會員傻了

柯震東健身一半「下面大鵰現形」！他尷尬認了起反應

6星座「桃花最旺」從不缺伴　第1名越老越迷人

更多

最夯影音

更多
台玻46歲員工罹癌病故　家屬頭七帶遺照抗議！

台玻46歲員工罹癌病故　家屬頭七帶遺照抗議！
台中市「睽違5年颱風假」KTV訂位9成滿、百貨營業

台中市「睽違5年颱風假」KTV訂位9成滿、百貨營業

太魯閣悲劇2年後首見破碎車廂　她哽咽「難想像女兒當下狀況」

太魯閣悲劇2年後首見破碎車廂　她哽咽「難想像女兒當下狀況」

颱風發威「花蓮柴柴」堅持出門　尿完還不回家...主人全濕崩潰

颱風發威「花蓮柴柴」堅持出門　尿完還不回家...主人全濕崩潰

任容萱送「全家回憶」Selina哭慘　她驕傲：她愛我，全世界都羨慕

任容萱送「全家回憶」Selina哭慘　她驕傲：她愛我，全世界都羨慕

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

李組長眉頭一皺揪出同志分屍案駭人玄機 測謊破心防！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面