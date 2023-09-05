險被引火焚身！裝滿8公升汽油朝父子狂噴　恐怖鄰居重判8年

▲彰化阿伯朝鄰居父子噴汽油。（圖／ETtoday資料照，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

1名70歲詹姓男子今年4月間，看到鄰居謝男要載兒子上學，突然拿出高壓噴灑器朝父子噴灑汽油，左手則準備點火引燃，謝男見狀立即出拳將他撂倒在地，及時阻止憾事發生，但父子也因此受到手和左眼傷害、吸入有機溶劑氣體等傷害，彰化地院審結，依犯成年人故意對兒童犯殺人未遂罪及殺人未遂罪，將詹男判處有期徒刑8年。

案發當時，詹男對鄰居謝男心生不滿，預謀犯案，4月17日上午11點33分，到一間百貨商場購買2空桶，再購得含瓦斯罐及噴火器1組，犯案前一晚將空桶注入8公升汽油，再返回住家，準備伺機而動。

4月24日上午7時18分許，詹男在謝男住處前，見謝男父子外出，即手持連汽油高壓噴灑器連續朝2人噴灑汽油，另持噴火器要點火時，遭謝男推倒在地，但父子也因此受到手和左眼傷害、吸入有機溶劑氣體等傷害。檢察官認為，被告恐嚇的行為，差點導致2被害人死亡為殺人未遂罪嫌，又故意對未成年謝子犯罪，向法官請求依違反兒童少年福利與權益保障法加重其刑。

法官審理，詹男坦承有以高壓噴灑器朝告訴人噴灑汽油，並持噴火器，惟矢口否認有殺人未遂犯行，並辯稱：並未朝其父子噴灑汽油，且未打開噴火器開關。但法官調閱監視器，詹男確實有轉動噴火器開關鈕，兼衡準備的汽油並非少量，足認其確有殺人之直接故意。

法官審酌詹男犯罪動機僅因細故對詹男懷恨在心，就以噴灑汽油、放火的方式危害其生命安全，用放火殺人的手段，兩父子可能因此遭受難以想像的痛苦與驚恐，手段殘酷，如果放火一旦失控延燒，可能造成更大的危害，危險性不能小覷。

再者，被告犯後僅坦承為傷害、恐嚇，而否認殺人未遂犯行、尚未賠償被害人所受損害犯後態度，患有憂鬱症病史等，依犯成年人故意對兒童犯殺人未遂罪及殺人未遂罪，將詹男判處有期徒刑8年。