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閃紅燈路口未停車　彰化姊弟遭貨車撞飛雙亡！女駕駛判決出爐

記者唐詠絮／彰化報導

線西鄉1名20歲謝姓弟弟騎車載21歲姊姊，今年4月間行經草豐路、和線路路口有閃光紅黃燈路段時，與貨車發生碰撞，2人當場噴飛，頭部重傷送醫不治，如今調查出爐，謝男行經閃紅燈路口未「停車再開」、何女「未減速慢行」釀死劫，彰化地院審結，雙方達成調解，何女依過失致死罪判處5月徒刑，可易科罰金、緩刑2年，參加3場法治教育。

▲彰化姊弟遭貨車撞飛雙亡。（資料圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化姊弟遭貨車撞飛雙亡。（資料圖／記者唐詠絮翻攝）

這對姊弟感情相當好，但身世坎坷，謝父2021年罹患肝癌辭世，謝子接下父親修車行工作、而謝女則因發生車禍手斷掉，無法騎機車，當弟弟的就載姊姊出門，姊弟因車禍顱骨碎裂，全身多處骨折，當時有善心人士捐款修復遺體，一家連續遭逢遽變，令人悲痛。

這起驚悚車禍發生在今年4月19日上午11時56分許，當時何女駕車，從線西鄉頂犁村草豐路由東往西方向行駛，行經這處行向為「閃光黃燈交岔路口」，車輛應減速接近，注意安全，小心通過。

▲彰化姊弟遭貨車撞飛雙亡。（資料圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化姊弟遭貨車撞飛雙亡。（資料圖／記者唐詠絮翻攝）

依據判決書內容指出，謝男沿和線路653巷由北往南方向行駛，行向為「閃光紅燈」，表示應「停車再開」，車輛應減速接近，但謝男卻未先停止讓幹道車優先通行，貿然直行下，姊弟遭何女撞噴飛，顱骨粉碎性骨折、腦漿溢出、全身多處擦挫傷，送至秀傳及彰基醫院醫治仍不治。

法官審酌何女因駕駛疏失，造成謝家姊弟雙亡，令家屬承受喪失至親傷痛，行為實有不該。併斟酌謝男造成交通事故發生也有過失，何女犯罪後坦承犯行，並與其家屬達成民事賠償調解，依犯過失致人於死罪，判處何女有期徒刑5月，可易科罰金。緩刑2年，並應於緩刑期內接受地檢舉辦的法治教育3場次，緩刑期間付保護管束。全案可上訴。

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