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社會 社會焦點 保障人權

控夫婚後「控制狂式AA制」　妻提離婚還被逼陪過夜

記者黃翊婷／綜合報導

彰化人妻小晴（化名）控訴丈夫阿興（化名）在結婚之後要求所有開支AA制，而且經常是在付完款後就馬上要算帳，連朋友在場也沒在管，還老是介入她與友人的聚會，並突然說要提早走，讓她和朋友都和錯愕，後來受不了想要離婚，條件竟然是要陪過夜或陪喝酒，最後沒有辦法才決定向法院提告，並成功獲判離婚。

▲▼女孩，陰影，侵害，性侵，害怕，恐懼，黑暗，孤獨，孤單。（圖／視覺中國）

▲小晴指控丈夫阿興控制慾太強。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

小晴在判決書中主張，婚後和丈夫屢屢因為金錢及價值觀不同起爭執，丈夫要求各項開支AA制，卻經常在付款之後馬上開口討要應平攤的部分，完全不顧在場其他友人眼光；此外，丈夫經常在她與友人聚會時提出同行要求，又在事前沒有討論的情況下，突然向朋友說「夫妻倆有事需要提早離席」等話，接著便離開，讓她深感錯愕、尷尬以及不被尊重，多次嘗試溝通，丈夫都很不耐煩，甚至反過來責怪她小題大作。

小晴無奈表示，丈夫婚後控制及主導慾極強，除了強行介入友人聚會，還會在她與朋友外出時，瘋狂發送訊息、打電話要求報告行蹤或立即返家，有一次她和朋友出遊比較晚回家，丈夫就打電話騷擾她的父母，威脅要撞門，後來她實在受不了這樣的生活方式，決定分居，並於今年2月1日正式表明想要離婚。

然而，阿興在聽聞小晴想要離婚之後，除了要求返還結婚金飾及空氣清淨機費用外，還要求小晴陪伴前往KTV唱歌並同住一晚，或陪伴飲酒，被拒絕就不同意簽名。小晴表示，丈夫對於離婚的事情態度反覆，一下子嗆她快點提告離婚，一下子又反悔，她沒有辦法才決定向法院訴請離婚。

阿興經過法院合法通知並未到庭，不過，他曾在答辯時表示，自己沒有任何證據要聲請調查，對於卷內資料也無意見，但希望法官駁回小晴的訴訟。

彰化地院法官認為，小晴與阿興自今年1月底分居至今，阿興自己也曾多次表示無意繼續維持婚姻，更沒有表現出有意挽回婚姻的具體行動或意願，可見雙方的婚姻已經出現重大破綻，最終裁定准許小晴的請求，判准兩人離婚，全案仍可上訴。

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