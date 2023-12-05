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社會 社會焦點 保障人權

醬油老廠「媳婦像僕人」從早做到晚…丈夫還搞小三　法官判准離婚

▲桃園市吳姓男子與年輕小三豪宅同床共枕，被人妻當場抓姦在床，吳男與小三辯稱「習慣裸睡」。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲兒子撞見爸爸帶小三回家同床共枕。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一家歇業老字號醬油食品廠，媳婦指控40年前被夫家當「僕人」使喚，每天周旋在工廠、侍奉公婆、照顧小孩，清晨4點起床、深夜11點後才能休息，兒子還曾親眼目睹老爸帶小三回家同眠共枕，躲債25年行蹤不明，她只好咬牙兼工拉拔小孩長大，日前訴請離婚，法官認為雙方有難以維持的重大事由，離婚判准。

這間老牌食品廠，在彰化縣埤頭鄉，也曾矗立在員林繁榮的八條通，名氣盛行半世紀之久，民間除了西螺大同醬油膏外，大部分煎煮炒炸要用到的食品，都出自這家醬油廠，後來因老董事長過世，公司也因營運不善廢止歇業。

判決書內容指出，這名媳婦與丈夫於1981年1月3日結婚，婚後原共同居住，丈夫除要求妻子應負擔家務、照顧子女及侍奉公婆外，亦要求應負擔醬油廠生產、製造及行政工作，交付生活費不穩定，甚至拒絕繳納兒子的註冊費，其兒子曾於2002、2003年間親眼目睹爸爸帶著小三回家同床共枕，她不得已之下，於1998年6、7月間帶兒子離家，至台中找工作，獨自扶養兒子直至成年。

兒子也向法官證稱，公司一大堆債務問題，爸爸都丟給媽媽處理，如果有債主上門他就會躲起來，等債主離開才會出現，甚至還有債主住在家裡，媽媽在家裡就是一般家庭主任跟勞工，就工廠裡面有大大小小的事情，人家叫她去做她就去做，比如裝醬油、搬貨、接聽電話、包裝、洗罐裝空瓶子、原物料的清潔，這些都做，印象中甚至連送貨也有幫忙，但公司都沒有支付工資給媽媽，他跟妹妹的教育費用，都是媽媽辛苦工作支付。

法官審酌，兩造自1998年分居迄今，鮮有聯繫，雙方感情在此數年中已磨損耗盡，二人婚姻維繫不復存有互信、互愛的實質內涵，足認原告主張兩造間婚姻已有難以維持的重大事由，堪信為真實，原告主張依民法第1052條第2項規定請求離婚，丈夫也未出庭抗辯，未有理由，應予准許。

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