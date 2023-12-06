戀上人夫被抓包　痴情女扮男嗆「快離婚」慘變跟騷賠2萬

記者黃翊婷／綜合報導

彰化賴姓女子因為與人夫A發生感情糾紛，遭對方的妻子提告，事後仍不放棄，竟在2022年6月間假裝成另外一人，傳訊息騷擾A男，包含「她還是不死心在等你離婚」、「你快離婚吧」、「我老婆快被她搶走了」等等，結果再次挨告，並被彰化法院法官依跟蹤騷擾罪判處罰金2萬元。

▲賴女與已婚的A男發生感情糾紛，被對方的妻子抓包之後，仍持續傳訊息騷擾。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中記載，賴女與A男發生感情糾紛，還遭A男的妻子抓包並一狀告上法院，雖然妻子吞下敗訴，但她也沒有就此放棄，反而在2022年6月2日透過傅姓網友的帳號發送訊息給A男，頻頻質問A男為何不回覆賴女的訊息等問題。

接著，賴女繼續假扮成第三人，並在訊息中催促A男離婚，包含「她不是騷擾你，她只是公開自己有多白痴，只是讓其他女人不要被騙」、「她還是不死心在等你離婚」、「如果不是你一開始和她說會離婚，想要的是長久穩定的關係，她才不會陷進去」、「你快離婚吧，她又叫我看你臉書了，看她多想你！我老婆快被她搶走了」等等。

賴女還在同年同月25日寄送包裹到A男友人經營的店面，藉此干擾男方生活，結果因此再次挨告。

彰化地院法官認為，賴女不思以理性方式解決感情糾紛，反覆對A男施以騷擾行為，影響A男的日常生活及社會活動，行為確實不應該，考量到她已經坦承犯行，過去沒有前科紀錄，最終依跟蹤騷擾罪判處罰金2萬元，得易服勞役20日，全案仍可上訴。