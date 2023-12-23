「4種飲料」千萬別裝保溫瓶！　專家警告：細菌恐暴增30倍

▲專家建議，盡量不要用保溫瓶裝含糖及蛋白質的飲品。（示意圖／資料照）

圖文／CTWANT

近日寒流來襲氣溫轉涼，民眾除了開始換上冬衣，也紛紛拿出保溫瓶盛裝熱飲暖暖身，不過有專家表示，盡量不要用保溫瓶裝含有糖分及蛋白質的飲品，這會導致細菌快速滋長，對身體產生影響。

林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈和營養師宋明樺在節目《明欣醫聊事》中指出，因為溫度驟降，許多人開始會習慣使用保溫瓶裝熱飲，但卻沒留意其中的小細節，對此，宋明樺強調，保溫瓶其實不是完全無菌的，尤其是已經喝過之後的杯子，除了會殘留口水中的細菌，也因為杯裡的飲品具有一定的溫度，導致這時的保溫瓶容易成為「細菌培養皿」。

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譚敦慈補充，根據德國杜夫萊茵實驗室曾做的研究，將豆漿裝進保溫瓶裡，在營養價值及溫度皆高的情況下，僅需半小時的時間，細菌就能迅速增長30倍，因此不建議民眾將拿鐵、豆漿、牛奶或含糖飲料等富有糖分及蛋白質的飲品裝入保溫瓶內，因為它們都相對容易在溫度高的環境下滋生細菌，倘若真的將這些飲品裝入保溫瓶內，也必須儘快飲用完畢，並且用水清洗乾淨後才安全。

譚敦慈提到，除了保溫瓶內的飲品種類需注意外，清洗方式也是一大學問，許多人很常用清水隨便甩兩下就認為已經清洗乾淨，但其實最好的方式是使用刷子徹底清洗乾淨，並且將杯蓋所有的矽膠條拆下來洗，最後再瀝乾，才不會將細菌喝下肚。另外，她也分享，當察覺杯中有殘留的茶垢或飲品的氣味時，可以浸泡過碳酸鈉消除異味，一星期只需泡一次保溫瓶就會非常乾淨。

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