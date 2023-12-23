沒有要回暖！下波強烈冷氣團準備南下　寒冷天氣再熬4天

▲強烈大陸冷氣團明天南下，還有3到4天寒冷天氣要熬。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(23日)寒流暫時減弱，不過明天周日將再度轉冷，氣象粉專表示，寒流威力最強的階段過了，不過天氣沒有要回暖的意思，下波冷空氣準備南下，預計是強烈冷氣團等級，中北部低溫下探10度，還有3到4天寒冷的天氣要熬。

氣象粉專「天氣即時預報」今表示，寒流暫減弱，不過周日(24日)再度轉冷，隨著冷高壓中心出海，吹了數天的強風減弱了下來，這次寒流威力最強的階段，總算是過了，不過，天氣並沒有要回暖的意思。從衛星雲圖可以看出，從南方來的雲系覆蓋了台灣周遭，導致冷空氣縱使減少，回溫也有限。

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「天氣即時預報」指出，下一波冷空氣已經Stand by準備南下，預計將是「強烈冷氣團」等級，還有3到4天寒冷的天氣要熬。

▲寒流暫時減弱，周日強烈冷氣團再南下。（圖／天氣即時預報）

未來溫度趨勢部分，「天氣即時預報」表示，今周六稍回溫，為冷空氣短暫空檔，因雲多，白天回溫有限；但晚上沒這麼冷了，低溫特報已解除。周日到下周二(26日)又轉冷，強烈冷氣團南下，比寒流「弱」一些，但風又會變大，中北部低溫下探10°左右。

降雨趨勢方面，今天南方水氣仍多，各地陰霾、偶雨。周日起乾空氣逐漸影響，全台逐漸雨停、放晴。「天氣即時預報」提醒，寒冷的天氣尚未結束，下半場的冷空氣強度雖然弱了一點，但因為漸轉「乾冷」，輻射冷卻作用會很明顯，部分地區深夜到清晨要注意可能會有更低溫出現。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署）

根據中央氣象署預報，今日寒流稍微減弱，受南方雲系影響，今下半天基隆北海岸、大台北山區、宜蘭有局部大雨，玉山今也降初雪；明天又有一波大陸冷氣團甚至強烈大陸冷氣團再度南下，預計影響到下周二清晨，下周一和下周二清晨是最冷時刻，低溫下探10度，跨年受東北季風影響，北部和東半部天氣可能受影響。