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諸羅山盃國際軟式少棒賽　258隊參賽歷史新高

▲▼ 諸羅山盃國際軟式少棒賽開幕 258隊參賽創下新高 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 諸羅山盃國際軟式少棒賽開幕 258隊參賽創下新高 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

第26屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽開幕典禮於今(23)日在嘉義市立棒球場隆重舉行，典禮在博愛國小管樂隊及民生國中熱舞社等精采表演中展開，為接下來六天的鏖戰揭開了序幕。

▲▼ 諸羅山盃國際軟式少棒賽開幕 258隊參賽創下新高 。（圖／嘉義市政府提供）

由於疫情解封，今年外國球隊計有日本愛媛、日本茨城、iBA東西、東北宮城、香港純陽、香港觀塘、深水埗、韓國JEONBUK、韓國JEONNAM、BCS新加坡及日僑雷公隊等11個隊伍跨海參賽，國際上的賽事能見度大幅提升，本屆刷新紀錄，共有258隊參賽，含高年級192隊、低年級66隊，報名非常踴躍。

▲▼ 諸羅山盃國際軟式少棒賽開幕 258隊參賽創下新高 。（圖／嘉義市政府提供）

林瑞彥副市長表示，本屆賽事在各界期盼中隆重登場，將於嘉義縣市13面球場分別舉行，市府會用最大的熱情來接待來自國內、外的選手菁英與各地鄉親。本次邀請賽日本愛媛縣觀光體育文化部文化局森居基修局長等人特別率隊遠道而來參與，愛媛縣為慶祝臺日棒球交流一百周年紀念，目前更於愛媛縣「少爺劇場(BOTCHAN THEATER)」以「KANO」嘉義農林學校棒球隊為主題，演出有關該球隊教練近藤兵太郎（愛媛縣松山市出生）之舞臺劇，也在今年與嘉義市締結交流促進備忘錄，期待未來透過文化、體育作深化交流。

▲▼ 諸羅山盃國際軟式少棒賽開幕 258隊參賽創下新高 。（圖／嘉義市政府提供）

教育處郭添財處長表示，本屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽特別邀請嘉義在地棒球菁英─中華職棒的樂天桃猿隊廖健富選手擔任代言人，廖選手從博愛國小少棒隊、民生國中青少棒隊紮下根基，曾於金龍盃全國青棒菁英賽中繳出0.895的打擊率拿下打擊獎，也參與2016年亞洲青棒錦標賽，並獲選為賽會最佳十人（捕手），更於2017年中華職棒季中選秀會獲得Lamigo桃猿隊第一指名，並參與2023年亞洲棒球錦標賽，成為參加諸羅山盃小選手們的優秀楷模。

教育處也特別再次邀請各地民眾來到現場觀賽給予小選手們鼓勵，體驗當年KANO永不放棄的精神，順道逛逛具有人文氣息的嘉義市，領略人文城市的風貌。

 
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