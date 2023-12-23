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吳欣盈談資安危機點名「實名制資料」　健保署澄清：已全數銷毀

▲雲林縣有233家社區藥局配合中央口罩實名制政策，加入口罩銷售行列，因應疫情，更宣導民眾正確防疫知識，實為社區健康重要的守護者。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲疫情期間讓民眾能順利取得口罩，政府推動口罩實名制，資料照。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者洪巧藍／台北報導

民眾黨副總統候選人吳欣盈在政見發表中直言，台灣有嚴重的資安外洩問題，並特別點名疫情期間的實名制資料。中央健保署今（23）日澄清，口罩實名制資料於疫情期間均有嚴格資安保護未曾外洩，疫情結束後已全數銷毀並無保留。

吳欣盈昨表示，「詐騙集團能夠輕易取得我們的個資。尤其在疫情期間，大家都留下許多實名資料，但這些資料都不知道流向哪裡。」

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健保署則針對實名制資料提出3點回應：

第一、疫情期間健保署配合指揮中心防疫政策，辦理口罩實名制1.0、2.0及3.0系統；分別透過藥局，超商及網站APP等多元管道，提供民眾以健保卡購買口罩，購買紀錄資料於健保署端傳輸及儲存時均經安全之加密保護機制，期間並未發生個資或資安外洩情事。

第二、因疫情已於今年五月一日正式降級，口罩實名制系統配合退場，健保署原有於口罩實名制期間之個人購買口罩紀錄亦完全依據個資法及指揮中心要求，於資料目的結束後，已全數銷毀不予保留，並無所謂疫情期間留下許多實名資料之議題。

第三、健保署配合指揮中心防疫政策，於最短期間內完成口罩實名制等重要任務，協助疫情期間防疫物資之公平分配，且健保署為行政院核定之資通安全A級機關，對於個資和資安之強化及保護向來重視，疫情期間亦未有鬆懈。

健保署再次強調，口罩實名制資料於疫情期間均有嚴格資安保護未曾外洩，於疫情指揮中心結束後已全數銷毀並無保留，健保署一本初衷照護全體國民健康，同時極為注重個人資料安全，盼外界可充分理解，以正視聽。

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