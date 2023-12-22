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社會 社會焦點 保障人權

離婚續爭照顧家人權利！理科太太用前夫病史打官司　起訴原因曝

▲▼ 理科太太 。（資料合成圖／記者黃哲民攝）

▲理科太太陳映彤（左）與美國籍前夫吳男（右）離婚後，仍因夫妻財產剩餘分配等問題訴訟中 。（資料合成圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

「理科太太」陳映彤前年（2021年）和結婚5年的吳姓前夫結束5年的婚姻，但雙方因夫妻剩餘財產分配等問題仍在打官司，吳男去年發現陳女取得他的病史隱私，竟用於訴訟主張對他不利事項，告陳女涉犯《個人資料保護法》，台北地檢署偵結，認定陳女未經前夫同意而違法使用特種個人資料，今依法起訴。

現年36歲的陳女是2018年竄起的知識型網紅，開設Youtube頻道「理科太太」以簡單易懂的方式介紹科普知識，短短8個月就創下100萬人訂閱的百萬網紅成績，她在影片中冷靜說話「面癱」模樣，加上每部影片開場白「嗨！大家今天過得好嗎？」更是她最讓人印象深刻的招牌。

吳男和陳女離婚前，也不時出現在「理科太太」影片中，因此被稱為「理科先生」，但2人恩愛融洽形象在2021年12月突然破滅，雙方向台北地院訴請離婚，經法官調解結束5年婚姻，陳女受訪承認離婚「會感傷」，但她跟吳男「永遠都會是一個的家人，只是用不同方式」，且會「試圖以最大的努力，給『家人』完整的愛」。

不過陳女和吳男因夫妻剩餘財產分配等問題仍有歧見，持續在北院訴訟與調解。旅居美國、具有美國籍的吳男發現陳女去年8月向法院主張他因病無法照顧家人，所提出的證據赫然是1張寫有他病史和用藥資料隱私的紙條，經查，這是諮商心理師託陳女轉交吳男，用意是方便吳男在台灣尋找相關醫師。

吳男告陳女未經他同意、擅自使用他的個資並在訴訟中對他做不利主張。檢方傳訊寫這張紙條的資深心理師，確認從未同意陳女將吳男這些隱私資料用於打官司。

檢方認為個人醫療隱私除非有法定事由，否則不得任意蒐集、處理或利用，即使可加以運用，也須尊重當事人權益，並不得逾越正當合理範圍，陳女受託轉交資料給吳男，卻用於跟蒐集目的無任何正當合理關連的訴訟用途，且無法定允許事由更造成吳男訴訟利益受損，今起訴陳女涉犯《個資法》違法利用他人特種個人資料罪嫌。

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