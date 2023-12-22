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哭真的有用！研究：眼淚含有化學信號　能降低男人侵略行動

▲▼哭泣,眼淚,看電影。（圖／CFP）

▲最新研究指出，人類的眼淚含有化學信號，能降低與侵略行動有關的大腦活動。（示意圖／CFP）

文／中央社

看到別人哭泣，通常會引發情緒反應，但今天一項發表於美國期刊的新研究指出，人類的眼淚含有一種化學信號，能降低與侵略行動有關的大腦活動。

法新社報導，這項研究由以色列魏茲曼科學研究院（Weizmann Institute of Science）執行，結果刊登於美國「公共科學圖書館生物期刊」（PLOS Biology）。雖然實驗僅採用女性的眼淚，但作者指出，研究結果並非由性別決定。

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先前已有許多研究顯示，老鼠的眼淚含有一些在有需要時，可釋放社會信號的化學物質。例如，母鼠的眼淚能緩解公鼠之間的打鬥；公鼴鼠會在身上塗抹自己的淚水，這是為了讓其他具主導的地位的公鼴鼠較少攻擊自己。

為了解類似反應是否也發生在人類身上，一個由博士生艾格倫（Shani Agron）率領的團隊讓25名男性自願受試者聞一下眼淚或生理食鹽水，但他們並不知道自己接觸到的是眼淚或生理食鹽水，因為兩者同樣是透明、無味。

這些眼淚由6名女性自願者取得，她們各自觀看催淚電影，再用鏡子把留下的眼淚裝入小瓶子。

艾格倫透過聲明表示：「我們尋找願意捐出眼淚的自願者時，找到的大部分是女生，因為社會價值觀比較能接受女性哭泣。」

艾格倫還說，由於先前已有研究指出眼淚能降低男性體內的睪固酮濃度，而降低睪固酮對男性侵略行動的影響大於女性。她表示：「我們從研究眼淚對男性的影響開始研究，因為這有比較大的機會能看到效果。」

研究人員讓實驗受試者玩電腦遊戲，這個遊戲先前已在有關侵略行為的研究使用過，其內容包括累積金錢，還有虛構的敵人可能偷取財產。

在這個遊戲中，受試者可以報復其他玩家，讓他們輸錢，但並不能藉此獲得對方財產。

研究顯示，受試者聞到眼淚之後，在遊戲中尋求報復的侵略行為降低了43.7%。

研究以電腦斷層掃描檢視受試男性的大腦後發現，如果在遊戲中被激怒，他們的前額葉皮質、前腦島活動就變得更活躍，這2個部位都與侵略行為有關。不過，如果有聞到眼淚，反應就比較不強烈。

作者寫道，釋放化學信號以避免侵略行為可能對嬰孩來說更為重要，因為他們還無法透過言語溝通。

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