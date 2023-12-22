點熱狗「上桌卻是黑輪」　他傻眼！在地人一看秒懂：苗栗國專屬

▲點熱狗，上桌卻傻眼。（圖／翻攝自Facebook／BigBrother大師兄）



記者施怡妏／綜合報導

曾從事殯葬業的人氣暢銷作家「BigBrother大師兄」林品睿，因接體員工作，經常遇到奇妙現象，分享出來後也讓他成為PTT媽佛版知名人物，最近他到苗栗用餐，點了一份「熱狗」，上桌後卻不是想像中的熱狗，而是像黑輪的東西，不懂這食物為何是熱狗？貼文釣出在地人解答，「這是苗栗熱狗」。

「BigBrother大師兄」在臉書發文，貼出了一張食物照片，卻留下哭哭臉的表情符號，「請苗栗人開示一下為什麼這個叫熱狗？」從照片中可以看到，碗裡裝的東西類似黑輪，但名稱卻是「熱狗」，還附上餐點明細，證明自己點的真的是「熱狗」。

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大師兄疑惑表示，「這東西的名稱不全國統一嗎...阿不對這邊是苗栗國」、「我決定等等去旁邊苗栗市的小七買熱狗看看我會買到什麼」。

貼文釣出在地人留言，「我國小的時候它就叫熱狗了，和夜市賣的那種不同」、「在苗栗國叫熱狗，國外翻譯成甜不辣」、「小時候廟裡作拜拜唱歌仔戲，戲棚旁邊的美食攤寫著大大的『熱狗』，所以它叫熱狗！出了苗栗，才發現怎麼跟苗栗的不一樣」、「其實我也不知道為什麼這個叫熱狗，因為小時候，家裡人就說這是熱狗」、「沒錯我們都說熱狗」、「從小吃到大欸！苗栗國的專屬哦」。

就有網友透露名稱的由來，「早年因為物質缺乏，所以用剩下的魚漿來跟蔬果碎末混雜在一起，做成形似『熱狗』的產品」。

苗栗人口中的「熱狗」外觀看起來很像黑輪，口味比較接近「甜不辣」，一般是用油炸或乾煎，消費者多數會加韭菜醬油，增加香味，也能直接加在水晶餃湯，還能切片清炒韭菜花，簡單又好吃，是很受歡迎的銅板美食。

本文獲得「BigBrother大師兄」授權提供轉載。

▼「苗栗熱狗」是很受歡迎的在地銅板美食。（圖／資料照）

