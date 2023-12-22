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大陸 大陸焦點 特派現場

企業地區總部出走香港　今年再減75家「創11年新低」

▲▼香港。（圖／路透社）

▲香港。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

根據香港政府統計處調查，2023年駐港境外公司的數目為9039間，比去年多出61間，但以香港為地區總部的公司卻減少了75間，只剩下1336間，是2012年以來最差的數據。

數據顯示，2023年母公司在海外及內地的駐港公司數目達9039間，回復至疫情前的水平，在香港的總就業人數約為468000人。

調查結果顯示，香港的初創企業持續蓬勃發展，數目較去年增加272間至4257間，創歷史新高，這些初創企業僱用16453人，較去年增加10%，涵蓋金融科技、電子商貿、供應鏈管理和物流科技等各行各業。

▲▼香港房屋建築工地。（圖／路透）

香港商務及經濟發展局發言人表示，兩個調查結果充分顯示香港的優越營商環境，是不同規模的企業設立或擴展業務的理想地點。政府十分重視招商引資工作，調查結果證明政府的投資推廣工作取得成效，也反映海外和內地企業對香港充滿信心，選擇在香港設立和擴充業務，善用香港在「一國兩制」下背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，更好地把握疫後復甦的機遇。

發言人還說，香港是全球唯一一個集合中國優勢與環球優勢於一身的城市，他們會繼續積極擔當內地與世界之間「超級聯繫人」及「超級增值人」的橋樑角色，更好地「引進來、走出去」，為香港的經貿發展增強動能。

不過，以香港為地區總部的公司卻在今年減少了75間，只剩下1336間，這也是自2012年以來該項數據表現最差的一次。從統計結果中可以發現，美資、日資以及英資分別減少了26間、6間以及19間。

同時，在香港設立地區辦事處的境外公司也少了86間，只剩下2311間。

▲▼香港。（圖／路透社）

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