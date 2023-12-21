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快訊／高雄楠梓晚間大停電！逾5700戶陷漆黑…民眾洗澡「被關燈」

▲▼高雄市最新消息快訊圖。

記者賴文萱、閔文昱／綜合報導

高雄市楠梓區今（21）日晚間8點29分驚傳大規模停電，5779戶無電可用，範圍包括大學街、大學西路、大學東路、大學南路、大學路、加仁路、左楠路、海專路、高雄大學等一帶，多處街區陷入一片黑暗，台電獲報後已立即派員現場查修，原因待查明。

不少網友紛紛表示，「楠梓8：30停」、「路燈也全黑了」、「乾，洗澡洗到一半停電」、「大學五十街也停電」、「楠梓家樂福餐廳全黑」、「已經半個小時了」、「被停電+1」、「好像有聽到救護車聲，希望平安」。

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關鍵字：

楠梓高雄停電

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