快訊／賴清德萬里老家交付公益信託　國安局宣布：撤收維安

▲賴清德萬里老家維安人員。（圖／翻攝自Facebook／邱毅）



記者陶本和／台北報導

民進黨總統候選人賴清德萬里老家，近來成為在野黨攻擊的焦點，負責維安工作的國安局也遭受波及。對於賴清德已宣布將老家交付公益信託，國安局21日回應記者，考量賴清德已宣布將老家交付公益信託，並優先做為礦工紀念館使用，故即不屬於「特種勤務條例」規定之安全維護對象的住居所，國安局將依法辦理後續撤收等事宜。

國安局今表示，本局特勤中心於新北市萬里區警衛據點設置乙事，考量賴副總統已宣布將萬里老家交付公益信託，並優先做為礦工紀念館使用，故即不屬於「特種勤務條例」規定之安全維護對象的住居所，國安局將依法辦理撤收。

國安局指出，有關萬里寓所區域警衛安全維護部分，是依據「特種勤務條例」規定，針對特勤安全維護對象住居所等，實施相關安全維護作為，「住所」是指長期居住，「居所」則是不定期居住之處，均屬維安範圍；至於執行安維工作的駐地警衛據點，其選定係以達成安全維護任務為主要考量，相關租賃作業均依政府採購法規執行，絕無圖利他人情事。

此外，有關媒體報導特勤人員在賴清德老家清掃一事，據了解，當日賴清德將返抵寓所，先遣同仁針對周邊環境實施安全檢查後，協助賴家聘請的工人（著白色斑點彩褲者）移除清潔工具，特勤人員從未派遣清理工作。該名清潔工人所穿著的白色斑點彩褲，並非國軍制式服裝，憲兵執勤也不會穿著此類服式。

至於媒體報導萬里區警衛據點，曾當做倉庫使用一事，據了解，國安單位僅進行簡易整修做為聯絡及辦公處所，內部相當簡陋，內容也與事實相符。